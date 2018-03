Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92a807a7-dc16-411c-89f0-336539eade1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria végzése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságokba (oevb) is delegálhatnak tagot az országos listát állító pártok, nem csak a szavazatszámláló bizottságokba. ","shortLead":"A Kúria végzése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságokba (oevb) is delegálhatnak tagot...","id":"20180328_A_kis_ellenzeki_partoknak_kedvezett_a_Kuria","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a807a7-dc16-411c-89f0-336539eade1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca74433-676f-4c78-8cbb-6e14a5262b89","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_A_kis_ellenzeki_partoknak_kedvezett_a_Kuria","timestamp":"2018. március. 28. 17:58","title":"A kis ellenzéki pártoknak kedvezett a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","shortLead":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","id":"20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc102b9-7088-4e6f-9171-fcb6c65cd2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 13:50","title":"Zuglóban az LMP-nek is gyűjtött aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább migránsellenes, szélsőséges oldalakon volt látható.\r

\r

","shortLead":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább...","id":"20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d7be7-20a9-43da-968c-7cbfc83018e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","timestamp":"2018. március. 27. 15:55","title":"Szélsőségesek és álhíroldalak kedvence az Fidesz új, Stop-kampányban használt fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Koholmány, választási hangulatkeltés - így reagált a Belügyminisztérium arra, hogy állítólag egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar letelepedési kötvényt vásárolt.","shortLead":"Koholmány, választási hangulatkeltés - így reagált a Belügyminisztérium arra, hogy állítólag egy nemzetközi bűnügy...","id":"20180328_Asszad_stromanja_Magyarorszagon_a_kormany_koholmanyozva_tagad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5217c406-4194-4883-83d8-0b5a86220ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Asszad_stromanja_Magyarorszagon_a_kormany_koholmanyozva_tagad","timestamp":"2018. március. 28. 20:09","title":"Aszad strómanja Magyarországon: a kormány koholmányozva tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","shortLead":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","id":"20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3bac3b-0e1a-4a2a-a8b2-f7d5a502ee42","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","timestamp":"2018. március. 28. 12:02","title":"Petíció indult a Sweet Jesus-fagyizólánc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti, hogy náluk ki lehet a beépült fideszes. Az ATV-n adott interjújában azt is mondta: lemond, ha április 8-án többséget szerez a Fidesz.","shortLead":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti...","id":"20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04fff6b-d2d1-4888-9998-0a008d5b1b16","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","timestamp":"2018. március. 29. 07:20","title":"Hadházy sejti, ki lehet az LMP-be épült fideszes tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c7e668-2d33-4cd0-bf68-a2d29b00f196","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyurta Gergely előtt is az utolsó pillanatig titkolta, hogy befejezi a versenyzést.","shortLead":"Gyurta Gergely előtt is az utolsó pillanatig titkolta, hogy befejezi a versenyzést.","id":"20180329_testveret_is_meglepte_gyurta_daniel_a_visszavonulassal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80c7e668-2d33-4cd0-bf68-a2d29b00f196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49218703-4af4-4a69-8399-83fadc0d9ef8","keywords":null,"link":"/sport/20180329_testveret_is_meglepte_gyurta_daniel_a_visszavonulassal","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Testvérét is meglepte Gyurta Dániel a visszavonulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A nő még mindig életveszélyes állapotban van.","id":"20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5bd2e-2a2e-47a0-a5fa-9fb0bbabb289","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Emberi_mulasztas_miatt_serulhetett_meg_egy_utas_a_ferihegyi_panikban","timestamp":"2018. március. 28. 07:05","title":"Emberi mulasztás miatt sérülhetett meg egy utas a ferihegyi pánikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]