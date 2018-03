Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Koholmány, választási hangulatkeltés - így reagált a Belügyminisztérium arra, hogy állítólag egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar letelepedési kötvényt vásárolt.","shortLead":"Koholmány, választási hangulatkeltés - így reagált a Belügyminisztérium arra, hogy állítólag egy nemzetközi bűnügy...","id":"20180328_Asszad_stromanja_Magyarorszagon_a_kormany_koholmanyozva_tagad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5217c406-4194-4883-83d8-0b5a86220ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Asszad_stromanja_Magyarorszagon_a_kormany_koholmanyozva_tagad","timestamp":"2018. március. 28. 20:09","title":"Aszad strómanja Magyarországon: a kormány koholmányozva tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","shortLead":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","id":"20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184151f9-1ddf-4218-9e03-8264cb0b928c","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"Setét Jenő nekiment Lázárnak: Vegyen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","shortLead":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","id":"20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f7ad8d-d4f0-45b1-b47c-2c2b48d7b1c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. március. 28. 13:41","title":"Úgy szórja a pénzt a kormány, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","shortLead":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","id":"20180328_csengersima_hataratkelo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f595204c-e361-464a-b422-b8b0ba895ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_csengersima_hataratkelo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Nagy fogást ünnepelhetnek a csengersimai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Különös vizsgálat bizonyított.","shortLead":"Különös vizsgálat bizonyított.","id":"20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10118e0-8663-4859-96b5-a24264e95e75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","timestamp":"2018. március. 28. 12:15","title":"Barátkozzon, és akkor magasabb lesz a fájdalomküszöbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs. Másnap, amikor visszavitte oda a mentő, már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs...","id":"20180329_meghalt_masnap_a_beteg_akit_hazakuldtek_a_honvedkorhaz_surgossegi_osztalyarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ee9a4-425f-469a-81c4-5ee30f896a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_meghalt_masnap_a_beteg_akit_hazakuldtek_a_honvedkorhaz_surgossegi_osztalyarol","timestamp":"2018. március. 29. 20:46","title":"Meghalt másnap a beteg, akit hazaküldtek a Honvédkórház sürgősségi osztályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","shortLead":"Sok a bizonytalan, ők még beleszólhatnak a választás eredményébe. ","id":"20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c79e5e0-1639-4995-a9b2-5fdaf2350ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d4b0f1-41e2-4f66-b443-5cbe5f0be472","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Bekescsaban_a_Jobbik_jeloltje_tudja_csak_megszorongatni_a_Fideszt","timestamp":"2018. március. 29. 14:51","title":"Békéscsabán a Jobbik jelöltje tudja csak megszorongatni a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]