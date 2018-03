Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","shortLead":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","id":"20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f7ad8d-d4f0-45b1-b47c-2c2b48d7b1c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. március. 28. 13:41","title":"Úgy szórja a pénzt a kormány, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269c4f5a-4757-453f-94b9-9038bf8378d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Transznemű esküvőre gyűlt össze a vendégsereg Angliában. Egy korábban férfi katonatisztként élő menyasszony kelt egybe az évekkel ezelőtt még nőként élő vőlegényével. ","shortLead":"Transznemű esküvőre gyűlt össze a vendégsereg Angliában. Egy korábban férfi katonatisztként élő menyasszony kelt egybe...","id":"20180327_Erre_varrjon_gombot_a_KDNP_igy_lesz_hazaspar_ket_transznemubol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=269c4f5a-4757-453f-94b9-9038bf8378d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880150b7-020f-45a0-8a0f-9b1a649bc0a9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Erre_varrjon_gombot_a_KDNP_igy_lesz_hazaspar_ket_transznemubol","timestamp":"2018. március. 27. 14:58","title":"Erre varrjon gombot a KDNP: így lesz házaspár két transzneműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést, menekülteket telepítenének be, és a kötelező kvótát sem támogatják.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést...","id":"20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be2cdab-8ba7-4cb4-b522-6a4808322e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 21:55","title":"Karácsony Gergelyék feljelentést tesznek a Fidesz \"tíz hamis állítása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos mellett kampányoltak Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökkel. A fórum bejáratánál a Fidelitas akciózott, Gyurcsány pénzesőben távozott.","shortLead":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos...","id":"20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841b0a8-edc9-4252-b7c8-b3fb40549d24","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","timestamp":"2018. március. 27. 19:45","title":"Gyurcsány drukkol a Jobbiknak, hogy sikeresen befejezzék, amit elkezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Perek, jogviták várhatók az építőiparban amiatt, hogy idén is nagymértékben drágultak az építési anyagok, és egyre több pénzbe kerül a munkaerő és a háttérszolgáltatások megfizetése. Van megoldás.","shortLead":"Perek, jogviták várhatók az építőiparban amiatt, hogy idén is nagymértékben drágultak az építési anyagok, és egyre több...","id":"20180329_Elvallalta_a_munkat_de_kozben_nagyon_megnottek_a_koltsegek__mit_tehet_a_vallalkozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8a83a8-7c36-4003-a7bd-6e42dbce8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835c5dbb-987d-4fa3-9bfa-0e61a9a72743","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Elvallalta_a_munkat_de_kozben_nagyon_megnottek_a_koltsegek__mit_tehet_a_vallalkozo","timestamp":"2018. március. 29. 10:20","title":"Elvállalta a munkát, de közben nagyon megnőttek a költségek – mit tehet a vállalkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","shortLead":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","id":"20180328_autolopas_hawaii","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f9086d-6df5-4d85-a2aa-01ba33677f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_autolopas_hawaii","timestamp":"2018. március. 28. 20:41","title":"Videó: ilyen a kocsilopás Hawaii-módra, egészen egyedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b721acfb-fc60-45a3-9580-892eceaa6d90","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Székkutasi gazdák szembesítették egy választási fórumon a minisztereket – akik éppen a kormány birtokpolitikáját dicsérték – azzal, hogy a jelenlevők közül senkinek nem sikerült földhöz jutnia a településen, azokat a tehetősebb, távol élők vitték el. Azért a végén volt taps, mert az ellenzéki pártok még azt is elvennék, ami megvan és erőszakosan szövetkezetesítenének, na meg persze jönnek a bevándorlók.","shortLead":"Székkutasi gazdák szembesítették egy választási fórumon a minisztereket – akik éppen a kormány birtokpolitikáját...","id":"20180328_Lazarnak_es_Fazekasnak_az_arcara_fagyott_a_mosoly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b721acfb-fc60-45a3-9580-892eceaa6d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c05ec0-af2a-4fb6-8139-d44b96cc3a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Lazarnak_es_Fazekasnak_az_arcara_fagyott_a_mosoly","timestamp":"2018. március. 28. 09:48","title":"Lázárnak és Fazekasnak az arcára fagyott a mosoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]