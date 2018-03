Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanellátás mellett egészen más segítő rendszerekre is szükség lenne – ez a 2018. évi Február Harmadika hajléktalan adatfelvétel első összegzésének eredménye.","shortLead":"A hajléktalanellátás mellett egészen más segítő rendszerekre is szükség lenne – ez a 2018. évi Február Harmadika...","id":"20180329_Negy_hajlektalan_kozul_harom_lakasban_elhetne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e1638-7e11-4555-bfe8-20d35ab1dde1","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Negy_hajlektalan_kozul_harom_lakasban_elhetne","timestamp":"2018. március. 29. 13:25","title":"Négy hajléktalan közül három lakásban élhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un Pekingbe ment tárgyalni, szakértők szerint azért, hogy előkészítse a két Korea, illetve Észak-Korea és az Egyesült Államok csúcstalálkozóját.","shortLead":"Kim Dzsong Un Pekingbe ment tárgyalni, szakértők szerint azért, hogy előkészítse a két Korea, illetve Észak-Korea és...","id":"20180328_eszak_korea_diktatora_hajlando_targyalni_trumppal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0280d2b-2c73-4f2b-bfec-4c7ef05b5bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cdd71-b5a8-4a58-acf1-e41757b96e2d","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_eszak_korea_diktatora_hajlando_targyalni_trumppal","timestamp":"2018. március. 28. 06:13","title":"Észak-Korea diktátora hajlandó tárgyalni Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai hiba miatt sokaknak (téves) értesítéseket küldött ki járatuk törléséről és/vagy újrafoglalás szükségességéről a Wizz Air.","shortLead":"Technikai hiba miatt sokaknak (téves) értesítéseket küldött ki járatuk törléséről és/vagy újrafoglalás szükségességéről...","id":"20180329_wizz_air_sms_rendszerhiba_sms_jarat_torlese_ujrafoglalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29793743-9101-4ca7-b5fa-eeb20e978f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_wizz_air_sms_rendszerhiba_sms_jarat_torlese_ujrafoglalas","timestamp":"2018. március. 29. 21:21","title":"Többen kaptak most idegtépő SMS-t a Wizz Airtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. 