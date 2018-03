Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","shortLead":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","id":"20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08038d6-debe-450f-a872-be4cd2fb44e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:20","title":"A Testről és lélekről nyerte a legjobb európai filmnek járó díjat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van, amelyik most lett nyereséges, van, amelyiknek megugrott a profitja.","shortLead":"Van, amelyik most lett nyereséges, van, amelyiknek megugrott a profitja.","id":"20180328_100_szazalekos_arbevetelt_josolnak_maguknak_a_Tolnamegyei_epitoipari_vallalkozasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a429e-663f-441e-8147-7cf9e9dad661","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_100_szazalekos_arbevetelt_josolnak_maguknak_a_Tolnamegyei_epitoipari_vallalkozasok","timestamp":"2018. március. 28. 12:45","title":"Uniós pénzekból fut a Tolna megyei építőipari vállalkozások szekere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00cbba2-8e02-4078-8ae7-2c253046fc4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rosszul jár, aki nem vesz részt az elnökválasztáson.","shortLead":"Rosszul jár, aki nem vesz részt az elnökválasztáson.","id":"20180328_Penzbuntetes_jar_annak_aki_nem_megy_szavazni_Egyiptomban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00cbba2-8e02-4078-8ae7-2c253046fc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ceaa1-272f-4a53-a227-6cf4acc5b4d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Penzbuntetes_jar_annak_aki_nem_megy_szavazni_Egyiptomban","timestamp":"2018. március. 28. 18:49","title":"Pénzbüntetés jár annak, aki nem megy szavazni Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581b2d84-6bb3-49b4-bd85-e744dbcfc3fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForTwo-nál valamivel kisebb autó a fejlesztők szerint tökéletes városi autó.","shortLead":"A Smart ForTwo-nál valamivel kisebb autó a fejlesztők szerint tökéletes városi autó.","id":"20180329_kina_lsev_elektromos_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581b2d84-6bb3-49b4-bd85-e744dbcfc3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca03b8b1-0a72-41eb-83f7-6693481e4c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_kina_lsev_elektromos_auto","timestamp":"2018. március. 29. 10:26","title":"2,5 millió forintért jön a kínai elektromos autó – Európába is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d69645-0673-47a3-90f2-680856107fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg kértevő fenyegeti minden pillanatban a számítógépünket, időnként érdemes a körmükre néznünk.","shortLead":"Rengeteg kértevő fenyegeti minden pillanatban a számítógépünket, időnként érdemes a körmükre néznünk.","id":"20180328_norton_power_eraser_ingyenes_virusirto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d69645-0673-47a3-90f2-680856107fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c992f-be13-426d-9fd6-38985480df71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_norton_power_eraser_ingyenes_virusirto","timestamp":"2018. március. 28. 17:00","title":"Igen hasznos és nem kell telepíteni, próbálja ki ezt a vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt 8-8 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Egy hét alatt 8-8 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20180328_A_mai_aremeles_sem_volt_eleg_penteken_meg_tovabb_dragul_a_benzin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e540122-6293-4a12-a9d7-46e33fd080b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_A_mai_aremeles_sem_volt_eleg_penteken_meg_tovabb_dragul_a_benzin","timestamp":"2018. március. 28. 16:21","title":"A mai áremelés sem volt elég, pénteken még tovább drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban a képviselőjelöltségtől visszalépett pártelnök.","shortLead":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban...","id":"20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015bf1da-eebf-4383-99d7-3e9c70904992","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","timestamp":"2018. március. 28. 09:35","title":"Juhász Péter mosószerreklámmal szállt bele Szél Bernadettbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline óriási sikerű regényét, a Ready Player One-t, akinek elég sok köze van ahhoz a korszakhoz – a nyolcvanas évekhez –, amely előtt a könyv tiszteleg. De az a helyzet, hogy ezt így, ennyire csodálatosan más talán nem is tudta volna megcsinálni. Kritika.","shortLead":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline...","id":"20180328_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53bf4dd-05e2-4653-b5ac-3b5c733b0a05","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. március. 28. 11:30","title":"Steven Spielberg meghekkeli a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]