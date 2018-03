Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43100c69-e2f1-496a-9852-a5aedd56b723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb GIF-keresőjeként működő Tenor vételárát nem árulták el, de az biztos, hogy jól jön a Google-nek – már csak a hirdetések miatt is.","shortLead":"A világ legnagyobb GIF-keresőjeként működő Tenor vételárát nem árulták el, de az biztos, hogy jól jön a Google-nek –...","id":"20180329_google_gif_kereses_tenor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43100c69-e2f1-496a-9852-a5aedd56b723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2ca43-80ea-4106-b98b-58a938fb54f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_google_gif_kereses_tenor","timestamp":"2018. március. 29. 17:03","title":"A Google felvásárolta a Facebook Messenger kedvenc GIF-beszállítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sikerpáros közös fotót posztolt, úgy tűnik, kibékültek. ","shortLead":"A sikerpáros közös fotót posztolt, úgy tűnik, kibékültek. ","id":"20180329_ujra_egyutt_hosszu_katinka_es_shane_tusup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47cb655-7d29-4a14-9a3d-a68445722b6c","keywords":null,"link":"/sport/20180329_ujra_egyutt_hosszu_katinka_es_shane_tusup","timestamp":"2018. március. 29. 11:17","title":"Bréking! Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","shortLead":"Pont most utalják a visszamenőleg megemelt összeget, ráadásul a miniszterelnök levelével együtt küldik ki. ","id":"20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f637af-1d33-4381-bd79-f174d7275ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Orban_levelevel_erkezik_a_hadigondozottak_megemelt_ellatasa_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. március. 29. 16:08","title":"Orbán levelével érkezik a hadigondozottak megemelt ellátása a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c14324-c602-4310-a24d-6267840e3408","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön, cikkünk megjelenésekor nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban. Mutatunk néhány meghatározó képet.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön, cikkünk megjelenésekor nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa...","id":"20180329_Tablo_a_mai_Magyarorszag_banatairol_oromeirol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c14324-c602-4310-a24d-6267840e3408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6b9057-3873-4d16-b5d8-8bfa9c9fc6dc","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Tablo_a_mai_Magyarorszag_banatairol_oromeirol","timestamp":"2018. március. 29. 18:00","title":"Bánatok és örömök: Húsbavágó tabló a mai Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","shortLead":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","id":"20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21cd582-efeb-408a-8265-bf2795593133","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","timestamp":"2018. március. 28. 11:24","title":"Népautó lesz a BMW X6-ból? A Volkswagen segít ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Spektrum, a Sport TV és a TV Paprika is szavazásra buzdító szpotokat készített, és vetít március 27-től. ","shortLead":"A Spektrum, a Sport TV és a TV Paprika is szavazásra buzdító szpotokat készített, és vetít március 27-től. ","id":"20180328_A_szavazas_napja_az_amikor_a_politikusok_reszketnek__Korda_Gyorgy_es_Thuroczy_Szabolcs_is_szavazni_hiv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61674265-6d11-42d5-a241-cb476b66fc75","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_szavazas_napja_az_amikor_a_politikusok_reszketnek__Korda_Gyorgy_es_Thuroczy_Szabolcs_is_szavazni_hiv","timestamp":"2018. március. 28. 16:09","title":"\"A szavazás napja az, amikor a politikusok reszketnek\" - Korda György és Thuróczy Szabolcs is szavazni hív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]