[{"available":true,"c_guid":"9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott, mit írt az OLAF a vizsgálata után a hatvani városvezetésnek.","shortLead":"Kiszivárgott, mit írt az OLAF a vizsgálata után a hatvani városvezetésnek.","id":"20180327_87_ev_alatt_terulhet_meg_az_Elios_hatvani_beruhazasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b78c99-0d13-46d1-967c-7a7338826889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_87_ev_alatt_terulhet_meg_az_Elios_hatvani_beruhazasa","timestamp":"2018. március. 27. 11:56","title":"87 év alatt térülhet meg az Elios hatvani beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","shortLead":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","id":"20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c807e-e713-4d49-aa94-672618e28ab7","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","timestamp":"2018. március. 28. 11:35","title":"Saját szexrabszolgát nevelt egy 14 éves lányból R Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","shortLead":"Azért aki el akarja kerülni a csütörtöki tolongást, jobban teszi, ha ma megvesz mindent.","id":"20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ed749-eaf6-47b6-89c0-d09989eea533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b91438-1f59-4e5b-b153-46b80f86ab96","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_A_negynapos_unnep_alatt_is_tud_vasarolni_mutatjuk_hol","timestamp":"2018. március. 28. 14:47","title":"A négynapos ünnep alatt is tud vásárolni, mutatjuk, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt 8-8 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Egy hét alatt 8-8 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20180328_A_mai_aremeles_sem_volt_eleg_penteken_meg_tovabb_dragul_a_benzin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e540122-6293-4a12-a9d7-46e33fd080b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_A_mai_aremeles_sem_volt_eleg_penteken_meg_tovabb_dragul_a_benzin","timestamp":"2018. március. 28. 16:21","title":"A mai áremelés sem volt elég, pénteken még tovább drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","shortLead":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","id":"20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31864a12-ad1a-4823-bfae-e9afbd7fdc67","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"Idén már közel 200 menekültet fogadott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át tartó nyomozás után az Interpolnak végre sikerült letartóztatnia annak a bűnbandának a vezetőjét, amely a gyanús szerint a világ 40 országában több mint 100 bankból összesen mintegy 1,2 milliárd dollárt (kb. 301,8 milliárd forint) lopott el – egy vírus segítségével.","shortLead":"Négy éven át tartó nyomozás után az Interpolnak végre sikerült letartóztatnia annak a bűnbandának a vezetőjét, amely...","id":"20180328_hacker_bank_malware_bankrablas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b91c45e-a84c-4ada-bb8b-e5cb2b4042d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hacker_bank_malware_bankrablas","timestamp":"2018. március. 28. 12:03","title":"Letartóztatták a férfit, aki 100 bank ATM-jeiből lopott el 300 milliárd forintot – egy vírus segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb pillanatát. \r

","shortLead":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb...","id":"20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930069f2-d6ef-4b60-8a6a-9e76afdde58b","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","timestamp":"2018. március. 28. 14:38","title":"Ettől ön is elolvad majd: íme a világ legédesebb segítségkérése - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","id":"20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5eca0-fd62-4712-b44d-1a70ab29c1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","timestamp":"2018. március. 28. 06:41","title":"Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]