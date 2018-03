Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953cb650-7d47-4d68-aeda-0eb1b7af8ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"36 évvel a rövid, de véres argentin-brit háború után ellátogathattak a britek kezén maradt csendes-óceáni Falkland-szigetekre a harcokban elesett argentin katonák hozzátartozói. ","shortLead":"36 évvel a rövid, de véres argentin-brit háború után ellátogathattak a britek kezén maradt csendes-óceáni...","id":"20180327_Eloszor_latogathatjak_meg_az_argentinok_a_falklandi_katonasirokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953cb650-7d47-4d68-aeda-0eb1b7af8ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0efe9f-308a-4884-aacd-55f8f2904b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Eloszor_latogathatjak_meg_az_argentinok_a_falklandi_katonasirokat","timestamp":"2018. március. 27. 17:23","title":"Először látogathatják meg az argentinok a falklandi katonasírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","shortLead":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","id":"20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d6007-4f8f-4fed-8d5b-96ea3ab5526a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","timestamp":"2018. március. 29. 10:56","title":"Emberi maradványokra bukkantak egy illegális szemétlerakónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.","shortLead":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek...","id":"20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc040439-ce9d-4fc2-a4c7-71392c7b61a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","timestamp":"2018. március. 28. 10:48","title":"Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint százfős gyermekhadsereget verbuválni.","shortLead":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint...","id":"20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61252d1-dccc-494c-8be5-6b7d848e58a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"London – hosszú börtönt kapott a gyermekhadsereg szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581b2d84-6bb3-49b4-bd85-e744dbcfc3fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForTwo-nál valamivel kisebb autó a fejlesztők szerint tökéletes városi autó.","shortLead":"A Smart ForTwo-nál valamivel kisebb autó a fejlesztők szerint tökéletes városi autó.","id":"20180329_kina_lsev_elektromos_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581b2d84-6bb3-49b4-bd85-e744dbcfc3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca03b8b1-0a72-41eb-83f7-6693481e4c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_kina_lsev_elektromos_auto","timestamp":"2018. március. 29. 10:26","title":"2,5 millió forintért jön a kínai elektromos autó – Európába is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]