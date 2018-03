Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább migránsellenes, szélsőséges oldalakon volt látható.\r

\r

","shortLead":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább...","id":"20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d7be7-20a9-43da-968c-7cbfc83018e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","timestamp":"2018. március. 27. 15:55","title":"Szélsőségesek és álhíroldalak kedvence az Fidesz új, Stop-kampányban használt fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű családok gyerekeit segítő intézményt.","shortLead":"A keddi magyar-skót válogatott meccs előtt a szurkolók alapítványának képviselői meg is látogatták a hátrányos helyzetű...","id":"20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cf97b5-8426-4785-a274-9f507c8a3226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9883e1fe-3aad-4f67-b3ab-4955a11635ef","keywords":null,"link":"/elet/20180328_skot_drukkerek_gyujtottek_egy_budapesti_ovodanak","timestamp":"2018. március. 28. 13:39","title":"Skót drukkerek gyűjtöttek egy budapesti óvodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d63607-c5ac-4495-8912-da570d83f784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg arcával fémjelezve hívja fel a figyelmünket a vicces kép arra: sokan szinte minden érzékeny információt kiadnak magukról a Facebookon.","shortLead":"A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg...","id":"20180327_mark_zuckerberg_facebook_megfigyeles_kemkedes_adatgyujtes_vicces_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d63607-c5ac-4495-8912-da570d83f784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5618590-aab3-45a8-8cf2-2c52bebd86a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_mark_zuckerberg_facebook_megfigyeles_kemkedes_adatgyujtes_vicces_foto","timestamp":"2018. március. 27. 10:03","title":"Vicces vagy szomorú? Ez jól illusztrálja, mi a helyzet a Facebookon a személyes adatainkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","shortLead":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","id":"20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cd9c9e-989a-4602-81d9-efed5b2e5f3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","timestamp":"2018. március. 28. 09:34","title":"Meghalt a híres dél-koreai K-pop fiúbanda 33 éves énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","shortLead":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","id":"20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d783a41-7b20-4f20-b5cd-3219f4156317","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","timestamp":"2018. március. 27. 15:30","title":"Lelépett a Mediaworks két pécsi újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","id":"20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5eca0-fd62-4712-b44d-1a70ab29c1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","timestamp":"2018. március. 28. 06:41","title":"Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be legújabb termékeiket.","shortLead":"Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be...","id":"20180327_Kim_Dzsong_Unnak_es_a_termeszetnek_lehetnek_halasak_a_katasztrofabizniszben_utazo_cegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c21ce0-cf09-4381-bc68-5dd28abd1b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kim_Dzsong_Unnak_es_a_termeszetnek_lehetnek_halasak_a_katasztrofabizniszben_utazo_cegek","timestamp":"2018. március. 27. 11:28","title":"Kim Dzsong Un-nak és a természetnek hálásak a katasztrófabizniszben utazó cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]