Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faab33b4-d01d-455f-a257-bb757523e2d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180328_15_milliardbol_vizsgaljak_hogy_epuljone_BudapestVarso_gyorsvasut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faab33b4-d01d-455f-a257-bb757523e2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f262558-0eff-478e-84b3-f6ce5f0e9558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_15_milliardbol_vizsgaljak_hogy_epuljone_BudapestVarso_gyorsvasut","timestamp":"2018. március. 28. 22:01","title":"1,5 milliárdból(!) vizsgálják, hogy épüljön-e Budapest-Varsó gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig együttműködésre volna szükség.","shortLead":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig...","id":"20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4dad60-786e-4a80-9aac-9681c271bd3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:33","title":"45 helyen győzhető le a Fidesz a V18 és Márki-Zay szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e213b7-6c2e-43f8-9bb1-312578719fec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint az oroszok pont annyi amerikai diplomatát utasítanak ki, mint ahány oroszt az amerikaiak. Emellett egy konzulátust is bezáratnak, akárcsak az amerikaiak.","shortLead":"A hírek szerint az oroszok pont annyi amerikai diplomatát utasítanak ki, mint ahány oroszt az amerikaiak. Emellett...","id":"20180329_itt_van_o_valasza_az_orosz_diplomatak_kiutasitasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e213b7-6c2e-43f8-9bb1-312578719fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a7877b-0d66-462c-9eb8-f189d2f0d193","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_itt_van_o_valasza_az_orosz_diplomatak_kiutasitasara","timestamp":"2018. március. 29. 19:26","title":"Itt van Oroszország válasza az orosz diplomaták kiutasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3481e067-4aca-43e4-b774-15d261f54c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik szeretnek fotózni sportolás, hegymászás vagy akár bulizás közben, azoknak érdemes egy pillantást vetniük a Caply nevű valóban pici akciókamerára.","shortLead":"Akik szeretnek fotózni sportolás, hegymászás vagy akár bulizás közben, azoknak érdemes egy pillantást vetniük a Caply...","id":"20180328_kickstarter_caply_min_akciokamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3481e067-4aca-43e4-b774-15d261f54c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679a5ea-45a4-49b4-ae2e-8501cf362aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_kickstarter_caply_min_akciokamera","timestamp":"2018. március. 28. 19:00","title":"Itt a világ egyik legkisebb és legellenállóbb akciókamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6593f202-fe9b-4320-8a9b-a7f0fc6d05a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen a Büntető Törvénykönyv részletével ellátott cetlit ragasztottak az új \"Stop\"-plakátokra. ","shortLead":"Több helyen a Büntető Törvénykönyv részletével ellátott cetlit ragasztottak az új \"Stop\"-plakátokra. ","id":"20180329_Foto_A_Btkbol_vett_reszletet_ragasztottak_az_uj_kormanyplakatokra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6593f202-fe9b-4320-8a9b-a7f0fc6d05a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de943c08-07be-4280-9162-06108d55ac37","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Foto_A_Btkbol_vett_reszletet_ragasztottak_az_uj_kormanyplakatokra","timestamp":"2018. március. 29. 20:19","title":"Fotó: A Btk-ból vett részletet ragasztottak az új kormányplakátokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","shortLead":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","id":"20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08038d6-debe-450f-a872-be4cd2fb44e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:20","title":"A Testről és lélekről nyerte a legjobb európai filmnek járó díjat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert beállítást.","shortLead":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé...","id":"20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb3041f-178a-49e9-aad3-913986924426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","timestamp":"2018. március. 28. 11:03","title":"Ön vajon ismeri ezeket az iPhone-trükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi, a második meccsen mutatott teljesítményből már lehet építkezni.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi...","id":"20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f586d-c54f-45da-bc29-00181ecb7bf3","keywords":null,"link":"/sport/20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","timestamp":"2018. március. 28. 12:36","title":"Leekens: Ebből a vereségből lehet önbizalmat meríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]