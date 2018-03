Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert beállítást.","shortLead":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé...","id":"20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb3041f-178a-49e9-aad3-913986924426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","timestamp":"2018. március. 28. 11:03","title":"Ön vajon ismeri ezeket az iPhone-trükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója. Szerinte csak az számít, hogy \"tisztességesen elvégezzük a munkát, tisztességes újságírók legyünk\". Ha Orbán Viktor nyilatkozna az ATV-nek, az nem Hajdú Péter, hanem Rónai Egon feladata lenne. Németh elmondta, miért fogadták be idén a pártok ingyenes hirdetéseit, ha 2014-ben nem tették. Megkérdeztük azt is, befolyásol-e valamit a Hit Gyülekezete és a Fidesz közeledése.","shortLead":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója...","id":"20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d469699-5a02-424d-9cea-385a9a402f29","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 30. 07:00","title":"\"Ma azért vonnak kérdőre, mert keveslik az ATV-n a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c64db8-62a0-46a9-b3cf-941210508894","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A Benedek-rendi kedvesnővérek kolostori cukrászműhelyében teljes nagyüzem van a nagyhét idején. \r

\r

","shortLead":"A Benedek-rendi kedvesnővérek kolostori cukrászműhelyében teljes nagyüzem van a nagyhét idején. \r

\r

","id":"20180328_Az_apacak_tojasai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c64db8-62a0-46a9-b3cf-941210508894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90caf50-b364-4d30-b6e5-dd1ab6a80d90","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Az_apacak_tojasai","timestamp":"2018. március. 28. 18:19","title":"Az argentin apácák tojásait viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ea691e-cf09-4dd6-bde2-045f948cd331","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Hajrá, Magyarország!” – ez annak a lapnak a neve, amivel teleszórták csütörtökre a budapesti 1-es választókerületet, mi az I. kerületben szereztünk egyet. Orbán Viktor olyan interjút adott egy ismeretlen kérdezőnek, hogy az első négy kérdés valójában kijelentés. De megszólal Böde Dániel és Németh Lajos időjós is a Fidesz által kiadott lapban.","shortLead":"„Hajrá, Magyarország!” – ez annak a lapnak a neve, amivel teleszórták csütörtökre a budapesti 1-es választókerületet...","id":"20180329_Orban_interjut_adott_sajat_maganak_Vege_a_biztonsagos_vilagnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56ea691e-cf09-4dd6-bde2-045f948cd331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e63e25-3c5c-4fc2-92ac-820a674cf8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Orban_interjut_adott_sajat_maganak_Vege_a_biztonsagos_vilagnak","timestamp":"2018. március. 29. 16:35","title":"Orbán interjút adott saját magának: Vége a biztonságos világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e048242-4fc3-4e43-ad7c-502ec6f15c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a nyári F8 fejlesztői konferencián mutatta volna be az okos otthoni asszisztenst, a bejelentést azonban elnapolták.","shortLead":"Mark Zuckerberg a nyári F8 fejlesztői konferencián mutatta volna be az okos otthoni asszisztenst, a bejelentést azonban...","id":"20180329_facebook_portal_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e048242-4fc3-4e43-ad7c-502ec6f15c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac09bbdf-d581-4215-83ff-ebedf74553ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_facebook_portal_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Annyi a Facebook nagy meglepetésének: most nem meri kiadni a Portal nevű készüléket, amit betett volna a lakásainkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","shortLead":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","id":"20180328_autolopas_hawaii","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f9086d-6df5-4d85-a2aa-01ba33677f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_autolopas_hawaii","timestamp":"2018. március. 28. 20:41","title":"Videó: ilyen a kocsilopás Hawaii-módra, egészen egyedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak engedélyével, akár anélkül – mindenki kölcsönvesz ráadásul ugyanarra az éjszakára.","shortLead":"A napjainkba átültetett cselekmény vígjátéki félreértések sorozata egy olyan lakás körül, melyet – akár a háziak...","id":"20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9309354-f404-4f25-8529-a23979c9c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b213504f-47f1-46f6-97ae-b58265eec151","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Dobo_Kata_Kolcsonlakas_Filmalap","timestamp":"2018. március. 29. 14:09","title":"Több mint 350 millió forint gyártási támogatást kap Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]