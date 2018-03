Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","shortLead":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","id":"20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7b2e3-f5a5-4134-b171-b3556a015ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2018. március. 29. 08:21","title":"Dübörög a biturbó V8-as: itt az új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti, hogy náluk ki lehet a beépült fideszes. Az ATV-n adott interjújában azt is mondta: lemond, ha április 8-án többséget szerez a Fidesz.","shortLead":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti...","id":"20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04fff6b-d2d1-4888-9998-0a008d5b1b16","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","timestamp":"2018. március. 29. 07:20","title":"Hadházy sejti, ki lehet az LMP-be épült fideszes tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","shortLead":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","id":"20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769e807-47a6-4322-ac9e-f42d389c19d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","timestamp":"2018. március. 29. 18:43","title":"Áprilisi tréfa, pedig lehet ez lesz az új autóipari őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzeti fejlesztési miniszter autószalonját \"megtámogató\" cégeknél bukkant szabálytalanságokra az unió csalás elleni hivatala, az ügyészség azonban elengedte az ügyet.","shortLead":"A nemzeti fejlesztési miniszter autószalonját \"megtámogató\" cégeknél bukkant szabálytalanságokra az unió csalás elleni...","id":"20180329_sesztak_miklos_olaf_ugyeszseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cad8373-3e62-48de-be28-aa9707d84b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02c9ccc-c740-4e70-83a2-b3b0e10aebfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_sesztak_miklos_olaf_ugyeszseg","timestamp":"2018. március. 29. 07:45","title":"Seszták Miklós is lebukott az OLAF előtt, de megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","shortLead":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","id":"20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08038d6-debe-450f-a872-be4cd2fb44e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:20","title":"A Testről és lélekről nyerte a legjobb európai filmnek járó díjat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","shortLead":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","id":"20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc102b9-7088-4e6f-9171-fcb6c65cd2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 13:50","title":"Zuglóban az LMP-nek is gyűjtött aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is megmutatja, melyik időpontban érdemes beülni kedvenc éttermünkbe. Más szempontból nézve: ha van két szabad órája, megnézheti, melyik helyre érdemes beülni, várhatóan hol fog beleférni az időbe.","shortLead":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is...","id":"20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d4fa58-3254-44f0-98c5-9859c9e7cea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","timestamp":"2018. március. 28. 18:03","title":"Itt a Google Maps remek újítása: már azt is megmutatja, mikor melyik étterembe érdemes beülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt mérgeztek meg ismeretlen tettesek a délnyugat-angliai Salisburyben","shortLead":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej...","id":"20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e3888-796d-4c0a-8d65-56f906970e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","timestamp":"2018. március. 29. 16:41","title":"Gyorsan javul a megmérgezett Julija Szkripal állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]