Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági rovatának munkatársa idézi fel a második leggazdagabb magyar pályafutását. Az e heti Fülke pedig nagypénteken jelentkezik itt a hvg.hu-n, abban a választási kampány aktuális fejleményeit elemezzük.\r

","shortLead":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági...","id":"20180329_demjan_sandor_portre_podcast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1023b965-c356-462a-a3cc-936c46ef79d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_demjan_sandor_portre_podcast","timestamp":"2018. március. 29. 13:05","title":"Demján Sándor, a mogul, akitől utolsó éveiben életműve fontos darabjait vette el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","shortLead":"A legnépszerűbb magyar jelölt egy üzletember.","id":"20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e746921-bfc9-4ed7-b1dd-d0590de94de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f90fb8c-8950-408f-913f-e4291b6ce7ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Megtudtuk_a_magyarok_valojaban_kit_szeretnenek_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. március. 28. 12:44","title":"Megtudtuk, a magyarok valójában kit szeretnének miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","shortLead":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","id":"20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a70aea1-ae29-452b-b7b0-ab048faa0d8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","timestamp":"2018. március. 28. 10:42","title":"Gázfeldolgozó üzemet adott át a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még akkor is tilos volt az abortusz Írországban, ha a terhesség az anya életét veszélyeztette, most már népszavazást tartanak a tilalom eltörléséről.","shortLead":"Nemrég még akkor is tilos volt az abortusz Írországban, ha a terhesség az anya életét veszélyeztette, most már...","id":"20180328_Nepszavazason_torolhetik_el_az_irek_a_vilag_egyik_legszigorubb_abortusztorvenyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bc48c-0b4b-426d-8e56-2a1403c4bf09","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nepszavazason_torolhetik_el_az_irek_a_vilag_egyik_legszigorubb_abortusztorvenyet","timestamp":"2018. március. 28. 19:34","title":"Népszavazáson törölhetik el az írek a világ egyik legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbde8c4-3e0a-4473-a2bb-84c0df5e2d74","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Csütörtökön nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban.","shortLead":"Csütörtökön nyílik a tárlat a 36. a Magyar Sajtófotó Pályázat nyertes képeiből a Capa Központban.","id":"20180329_Tuntetes_emberi_sorsok_es_a_hetkoznapok_mozzanatai_a_tavalyi_ev_legjobb_kepein__Nyilik_a_36_Magyar_Sajtofoto_Kiallitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbde8c4-3e0a-4473-a2bb-84c0df5e2d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd54fda-a833-4ab7-b4ba-2347c01c6a27","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180329_Tuntetes_emberi_sorsok_es_a_hetkoznapok_mozzanatai_a_tavalyi_ev_legjobb_kepein__Nyilik_a_36_Magyar_Sajtofoto_Kiallitas","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Tüntetés, emberi sorsok és a hétköznapok mozzanatai a tavalyi év legjobb képein - Nyílik a 36. Magyar Sajtófotó Kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor mondhatjuk azt, hogy egy város vagy falu valóban okos? Milyen komponensei, feltételei vannak a folyamatnak? A válaszok megtalálásához 10 olyan projektet hívtunk segítségül, amelyek fényesen bizonyítják, hogy micsoda potenciál rejlik a témában.","shortLead":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor...","id":"invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4233d2-7866-482e-b6f4-cb7c07a8c481","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"10 szuper ötlet, amitől okos lesz egy település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech Megoldások Zrt.","c_partnerlogo":"b128c48f-d50c-4491-8717-c50253cae1ee","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új technológiától a prototípusok, az egyedi gyártóeszközök és pótalkatrészek gyártási idejének jelentős csökkenését várják. A fémnyomtatót hosszútávon a fékrendszerek gyártásában is alkalmazhatja majd a világ legnagyobb vasúti fékrendszereket fejlesztő- és gyártó vállalata a megfelelő jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után.","shortLead":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új...","id":"20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82ee027-3646-47fb-bfd2-f06731d89391","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"Budapesten már nyomtatják a fémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccf82ae-be59-4d4d-9103-d503e4aeeced","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsnak látszó tűzön grillezett csokoládé van benne.","shortLead":"Húsnak látszó tűzön grillezett csokoládé van benne.","id":"20180329_Csokis_Whopperrel_unnepel_a_Burger_King_husvetkor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ccf82ae-be59-4d4d-9103-d503e4aeeced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9542abd-8838-427b-aa1a-2abc9f85ca20","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Csokis_Whopperrel_unnepel_a_Burger_King_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 17:21","title":"Csokis Whopperrel ünnepel a Burger King húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]