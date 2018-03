Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elmúlt egy évben több ezerrel nőtt a befektetésre vásárolt lakások és nyaralók száma, vállukról pedig elrugaszkodott egy Magyarországon újnak számító biznisz. Annyi ingatlana van, hogy kezelni sem bírja - nem hiszi el, milyen gyakori jelenség A svéd oktatási miniszter szerint nincsenek no-go zónák Svédországban, és hazugság ilyet állítani. Svéd miniszter: Haszonállatokra lőni nem vadászat Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan. Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog" De vajon mire jó ez az egész? Kell ez egyáltalán? Képernyő-felbontással kapcsolatos kisokosunk következik. Betűszavak erdejében: miért is vegyek 4K-s tévét? A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig az autók fedélzeti számítógépe is megkapná. Önnek is elege van a kátyúkból? Most csinálnak egy kütyüt, ami leszámolhat velük