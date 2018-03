A Magyar Narancs többek között őt is felkérte, hogy 1500 karakterben leírja a véleményét a Jobbikra való szavazás ügyében, ha ők az esélyesek a Fidesz legyőzésére. A Narancs cikkét mi is szemléztük, Alföldi Róbert például azt mondta, nehéz és félelmetes kérdés ez, majd hozzátette: erre nem lehet válaszolni anélkül, hogy nehezen, de átlépje önmagát. A dilemmát hosszan fejtegeti, gondolatmenete végén azt írja, "igen, a legesélyesebb ellenzéki jelöltre kell szavazni, ha bármilyen minimális esélyt szeretnénk hagyni magunknak, hogy kormányváltás történjen. Vagy legalábbis ne legyen kétharmados többsége a jelenlegi hatalomnak.”

De kifejtette véleményét Hajós András is (szerinte nem lehet a Jobbikra voksolni), Nádas Péter (szerinte sem), valamint Vekerdy Tamás is (szerinte lehet) többek között. És Schilling Árpád is, aki azon az állásponton volt, hogy lehet a Fidesz legyőzése érdekében a Jobbikra voksolni. Közösségi oldalán hosszabban is kifejti, amit a hetilapban csak röviden tudott. Azzal kezdi, lehet pragmatikusan és elvhűen szavazni, előbbi lényege, hogy a kisebbik rosszat választjuk a nagyobb helyet. “Elvhűen pedig akkor, ha a várható eredménytől függetlenül azt támogatjuk, amiben hiszünk. A kettő jó esetben egybeesik, de az esetek túlnyomó többségében sajnos vagy-vagy helyzetbe kényszerülünk.”

Ő először 1994-ben szavazott, az SZDSZ-re, szimpatikusnak találta őket, de “aztán a párt beleegyezésem nélkül összeállt azzal az MSZP-vel, amelyet Horn Gyula és még jó néhány hajdani MSZMP-s képviselt.”

1994 után még 2010-ben szavaztam elvhűen, akkor az LMP-re adtam le a voksomat, mert hittem, hogy lehet más a politika. A köztes és azóta eltelt időben pragmatikusan szavaztam. 1998-ban Horn Gyula ellen. 2002-ben, 2006-ban, 2014-ben Orbán Viktor ellen, de sohasem igazán valami, valaki mellett. Gondolom, nem vagyok egyedül, többen is vagyunk, akik elfogadtuk, hogy Magyarországon a demokratikus jogok gyakorlása kimerül a „ha ló nincs, a szamár is jó lesz” megfontolás érvényesítésében – írta.

2010 óta elmerült a civilségben, ahogy mondja, és úgy gondolja, semmi más nem számít, mint az elvhűség és a tudatos és felelős együttműködés. Azt látja, iszonyatos kihívás demokrataként élni az Orbán-kormány alatt. A Jobbikról azt írja, azért jöttek létre, hogy a Fideszt jobbról, pontosabban szélsőjobbról előzze, de aztán Orbán visszaszerezte a szélsőjobb területeit, Vona ezért indult el a közép felé.

Mindkét politikus pragmatikus, elveik kevésbé fontosak számukra, mint a pillanat uralása. Mindketten a tűzzel játszanak, ha kell, uszítanak, hol félelmet, hol gyűlöletet keltenek, mindketten provinciálisak, bázisuk az állandósult frusztrációba ragad magyar vidék és a határon túl élők. Kettejük között a legnagyobb különbség, hogy Orbán hamarabb kezdte, és ezáltal sokkal messzebb jutott. Orbán Viktor ma már nem pusztán egy magyar politikus, hanem ő maga Magyarország.

2010-ben elvhű módon az LMP-re szavazott, de most úgy látja, nem tudott más lenni a politika, mint megalkuvás vagy kétségbeesett kiabálás. “Meghasonultak, szétváltak, remek emberek hagyták el egymást és az ügyet. Ma már mindenki máshol és máshogy próbálkozik.” De rossz véleménnyel van az MSZP élére álló Karácsony Gergelyről is, az MSZP-ről, a Momentumról, az Együttről is.

Tehát, ha a demokrata ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzak a választókörzetemben, akkor az MSZP-re még orrbefogással sem, az LMP-re pedig a teljes értelmetlenség okán nem fogok. Vagyis nem szavazok, mert minek! Más javaslat? Ne kíméljetek! – zárja írását.

