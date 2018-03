George Szirtes írásában kitért arra is, hogy Orbán támogatóit ezrével buszoztatták március 15-én Budapestre a választások előtti békemenetre, hogy a kormányfő szavait hallgassák, ahol aztán elhangzott az ominózus kijelentés. Mint ismeretes, Orbán azt mondta, a választások után elégtételt fognak venni erkölcsi, politikai és jogi értelemben. De kik Orbán ellenségei, akiknek üzenhetett a kormányfő? Teszi fel a kérdést a The Guardian írója, és sorolni kezdi a lehetőségeket:

a kispártok, akik nem tudnak egyesülni az ellenzékben, és akiket megfosztottak minden, a választópolgárok eléréséhez szükséges platformoktól?

Az NGO-k és más emberi jogi szervezetek?

Talán a Közép-Európai Egyetem, mely Magyarország egyik legnívósabb intézménye?

Szirtes szerint ha valóban ezekről is van szó, vajon kinek az ajtaján kopogtathatnak a felelősségre vonás miatt? Szirtes megválaszolja saját kérdését: valószínűleg Sorosnál, a milliárdos filantrópnál, aki Orbán Oxfordban töltött idejéhez is nem kevés pénzzel járult hozzá, most pedig különféle nem kormányzati szeverzeteket támogat, és közben a Közép-Európai Egyetem működéséhez is nagyban hozzájárul.

Szirtes úgy folytatja, Soros Györgynek kell lennie, akit Orbánék felelősségre vonhatnak, mert a milliárdos vigyorgó arcáról készült plakátok és poszterek díszítik az ország több pontját is. Szirtes megemlíti Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen szerzett fölényes győzelmét is, amellyel nem kis meglepetést okozott a Fidesz szívországában. Orbánék mindezt mivel magyarázták? Teszi fel ismét a kérdést Szirtes. Természetesen Sorossal, ő az állandóan elérhető bűnbak - válaszolja meg kérdését.

Szirtes kitért arra is, hogy Orbán legfontosabb és legkeményebb magjának szurkolói folyamatosan azt hallják, mindenki, aki a függetlenség zászlaja alatt ellene van, Soros-jelölt, olyan emberek, akik készek és hajlandóak is végrehajtani a gonosz pénzember parancsát. Szirtes a kormányfő kedvenc mondatait is idézi, miszerint a Fidesz táborának ereje az egységben rejlik, és hogy Orbán megérti, hogy az emberek tartanak a kilátástalanságtól. Csakhogy, teszi hozzá a The Guardian írója, a valódi felélmet maga Orbán generálja, mely egyfajta védőpajzsot is jelent számára, ami egyedülálló módon védi őt a pénzügyi és társadalmi korrupció egyre nagyobb terheitől.

Szirtes szerint mindez azért van, mert Orbán félelmet keltett azokban, akik ellenzik őt, elsősorban a foglalkoztatás elvesztésével. Ő irányítja az összes civil intézményt, és már sikerült bezárnia az ellenzék fő lapját, a Népszabadságot - írha Szirtes.

Ma Magyarország a teljes autokrácia szélén áll - jelenti ki a cikk írója, és úgy folytatja, a választások utánra beígért "erkölcsi, politikai és jogi" bosszúval az ország átlépi ennek küszöbét.