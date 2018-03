Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban és prospektusokban csak úgy röpködnek az egzotikus rövidítések. De vajon mire jó ez az egész? Kell ez egyáltalán? Képernyő-felbontással kapcsolatos kisokosunk következik.","shortLead":"Alaposan fel kell kötnie a felkötnivalót annak, aki épp új tévékészülék beszerzését fontolgatja, hiszen a leírásokban...","id":"samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=865a44d9-f4b7-43ee-839e-df26937b6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3165d09-2ef1-4923-9cfa-4cbc1c107f08","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsung_20180328_Betuszavak_erdejeben_miert_is_vegyek_4Ks_tevet","timestamp":"2018. március. 29. 09:03","title":"Betűszavak erdejében: miért is vegyek 4K-s tévét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","shortLead":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","id":"20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769e807-47a6-4322-ac9e-f42d389c19d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","timestamp":"2018. március. 29. 18:43","title":"Áprilisi tréfa, pedig lehet ez lesz az új autóipari őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","shortLead":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","id":"20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c5564d-bc75-4eba-b526-12a079808f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","timestamp":"2018. március. 29. 11:57","title":"Migránsnak néztek egy fodrásztól hazafelé sétáló nőt Csongrádon, rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","shortLead":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","id":"20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f7a478-c088-4b39-803b-582f0fbd7147","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","timestamp":"2018. március. 30. 13:22","title":"Fotók jöttek a Budaörsi úton történt éjjeli tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","shortLead":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","id":"20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e562ea-e799-4880-814b-7c7529ec271d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","timestamp":"2018. március. 29. 10:53","title":"Új szlovák-magyar híd épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök állítólag figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy az USA képes megnyerni egy esetleges nukleáris fegyverkezési versenyt.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök állítólag figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy az USA képes megnyerni...","id":"20180330_Trump_meguzente_Putyinnak_az_USA_nyeri_a_nuklearis_fegyverkezesi_versenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c36b839-f882-4c06-bcd5-a9526a79b30d","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Trump_meguzente_Putyinnak_az_USA_nyeri_a_nuklearis_fegyverkezesi_versenyt","timestamp":"2018. március. 30. 20:09","title":"Trump megüzente Putyinnak, az USA nyeri a nukleáris fegyverkezési versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is indokolta, hogy a férfi rendkívül intelligens, négy diplomája van. Volt élettársa viszont retteg tőle.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is...","id":"20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e4a65-90c2-4d50-b2e2-2edeca987617","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","timestamp":"2018. március. 30. 20:45","title":"Nem csak politikai célból lett képviselőjelölt a gyilkossági kísérlettel vádolt volt NAV-os vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1389d73c-6ce2-4ae1-b9e7-3e1fdd4cd7aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2,7 méter magas Jézust Allah, Buddha és Ganésa követi majd.\r

\r

","shortLead":"A 2,7 méter magas Jézust Allah, Buddha és Ganésa követi majd.\r

\r

","id":"20180330_Hatalmas_Jezusszobrot_keszitettek_homokbol_Tinnyen__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1389d73c-6ce2-4ae1-b9e7-3e1fdd4cd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b4c18e-9d71-4996-b396-10a1486022c2","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Hatalmas_Jezusszobrot_keszitettek_homokbol_Tinnyen__foto","timestamp":"2018. március. 30. 13:16","title":"Hatalmas Jézus-szobrot készítettek homokból Tinnyén - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]