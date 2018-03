Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új technológiától a prototípusok, az egyedi gyártóeszközök és pótalkatrészek gyártási idejének jelentős csökkenését várják. A fémnyomtatót hosszútávon a fékrendszerek gyártásában is alkalmazhatja majd a világ legnagyobb vasúti fékrendszereket fejlesztő- és gyártó vállalata a megfelelő jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után.","shortLead":"A Knorr-Bremse vasúti üzletága Budapesten indította el a 3D-s fémnyomtatás bevezetésének vizsgálatát. Az új...","id":"20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c94ec63-b3e3-4817-9a4f-2556c4bfa93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82ee027-3646-47fb-bfd2-f06731d89391","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_knorr_bremse_3d_femnyomtatas_budapesten","timestamp":"2018. március. 29. 12:03","title":"Budapesten már nyomtatják a fémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanellátás mellett egészen más segítő rendszerekre is szükség lenne – ez a 2018. évi Február Harmadika hajléktalan adatfelvétel első összegzésének eredménye.","shortLead":"A hajléktalanellátás mellett egészen más segítő rendszerekre is szükség lenne – ez a 2018. évi Február Harmadika...","id":"20180329_Negy_hajlektalan_kozul_harom_lakasban_elhetne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871e1638-7e11-4555-bfe8-20d35ab1dde1","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Negy_hajlektalan_kozul_harom_lakasban_elhetne","timestamp":"2018. március. 29. 13:25","title":"Négy hajléktalan közül három lakásban élhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó hazájában.","shortLead":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó...","id":"20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef4575d-9506-4d7c-a67b-a190b1a94ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","timestamp":"2018. március. 30. 08:21","title":"Már kapható a Hyundai percek alatt feltölthető villanymotoros autója, ráadásul féláron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","shortLead":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","id":"20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d6007-4f8f-4fed-8d5b-96ea3ab5526a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","timestamp":"2018. március. 29. 10:56","title":"Emberi maradványokra bukkantak egy illegális szemétlerakónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","shortLead":"A roma jogvédő aktivista azt követően üzent a miniszternek, hogy Lázár azt mondta, a romákat nem sikerült integrálni.","id":"20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab283f0-17fd-4554-9cbd-634be76a5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184151f9-1ddf-4218-9e03-8264cb0b928c","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Setet_Jeno_nekiment_Lazarnak_Vegyen_vissza","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"Setét Jenő nekiment Lázárnak: Vegyen vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","shortLead":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","id":"20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c5564d-bc75-4eba-b526-12a079808f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","timestamp":"2018. március. 29. 11:57","title":"Migránsnak néztek egy fodrásztól hazafelé sétáló nőt Csongrádon, rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát adó vagyonosodó rétegeket segítve.","shortLead":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát...","id":"20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c727e4-8db6-4a2a-b497-1dc2374033b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","timestamp":"2018. március. 29. 10:45","title":"Az átlagos család bukott a csokon, a gazdagok jól jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]