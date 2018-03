Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","id":"20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a50dbc8-22c8-4800-a99f-89d837fcad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 06:20","title":"Leviheti a szél a fejünket húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik a levegő: többfelé 20 fok körüli meleg is lehet, majd a húsvéti hosszú hétvége második felében mérséklődik a felmelegedés.","shortLead":"A következő napokban egyre többfelé várható eső, és sokfelé erős, viharos lesz a szél. Ezzel együtt tovább melegszik...","id":"20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a41bb-fb06-4114-8c5b-5809f315ff94","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_esos_szeles_de_vegre_tavasziasan_enyhe_ido_igerkezik_husvetra","timestamp":"2018. március. 29. 16:03","title":"Esős, szeles, de végre tavasziasan enyhe idő ígérkezik húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet sor Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásaira.","shortLead":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet...","id":"20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca374bca-6b8a-48dc-80ba-33c4a53e2bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Megvan a Korea-közi csúcs dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök óvodai látogatását a helyi választási bizottság rendben lévőnek találta, a Nemzeti Választási Bizottság többsége viszont elmarasztalta érte.","shortLead":"A miniszterelnök óvodai látogatását a helyi választási bizottság rendben lévőnek találta, a Nemzeti Választási...","id":"20180329_345_ezerre_buntette_az_NVB_az_ovisokkal_fotozkodo_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a005b509-ea32-4993-bec5-24322b29720c","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_345_ezerre_buntette_az_NVB_az_ovisokkal_fotozkodo_Orbant","timestamp":"2018. március. 29. 17:45","title":"345 ezerre büntette az NVB az ovisokkal fotózkodó Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette a BBC. \"Nagyjából 2020 májusáig\" nem tervezik az indítást.","shortLead":"Ismét elhalasztotta a Hubble utóda, a James Webb űrtávcső fellövését az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) – jelentette...","id":"20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f03ab58-a246-4fc6-ae3e-87b5803b1df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eb7649-b993-48f5-ab8a-51e332435e64","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_james_webb_urtavcso_fellovese_2020_hubble_urteleszkop_csillagaszat_nasa","timestamp":"2018. március. 29. 10:03","title":"Kész a Hubble-nél 70-szer jobb űrtávcső, de mivel 2019 milliárd (!) forintnál is drágább, még nem tudják fellőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba35f93-6e14-41dc-9825-ea579709a9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírek szerint egymillió dollárnak veszett nyoma egy washingtoni egyetemen, a pénzt a beérkezett támogatásokból szipkázhatták el. A diákok nem hagyták magukat, tüntetésbe fogtak - és nem is akárhogy.","shortLead":"A hírek szerint egymillió dollárnak veszett nyoma egy washingtoni egyetemen, a pénzt a beérkezett támogatásokból...","id":"20180330_Rihanna_egyik_dalat_skandalva_tuntettek_az_iskolai_sikkasztas_ellen_Amerikaban__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba35f93-6e14-41dc-9825-ea579709a9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97ed149-bbb4-4c17-bf1b-b6d737906d86","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Rihanna_egyik_dalat_skandalva_tuntettek_az_iskolai_sikkasztas_ellen_Amerikaban__video","timestamp":"2018. március. 30. 15:23","title":"Rihanna egyik dalát skandálva tüntettek az egyetemi sikkasztás ellen Amerikában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","shortLead":"A Mercedes a C-osztály csúcsmodelljének is felvarrta a ráncait, megérkezett az 510 lovas új sportoló.","id":"20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5547aa-d14d-4e40-be83-656f9c2960f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7b2e3-f5a5-4134-b171-b3556a015ab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_duborog_a_biturbo_v8as_itt_az_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2018. március. 29. 08:21","title":"Dübörög a biturbó V8-as: itt az új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII. kerületi képviselőjelöltje volt. ","shortLead":"Egy VII. kerületi, Dózsa György úti ingatlanban adtak erre lehetőséget, a javaslat előterjesztője a Fidesz mostani VII...","id":"20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2353f-1c24-4ea1-8fe3-a8874e73695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8634395-e42b-4bfe-899b-5f7e3a64960f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megszavazta_egy_muszlim_imahaz_letesiteset_2016ban","timestamp":"2018. március. 29. 19:56","title":"A Fidesz megszavazta egy muszlim imaház létesítését 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]