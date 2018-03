Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évente 300 millió forintot arra kap a Fly-Coop, ami a Népszava információi szerint felesleges és precedens nélküli.","shortLead":"Évente 300 millió forintot arra kap a Fly-Coop, ami a Népszava információi szerint felesleges és precedens nélküli.","id":"20180331_Van_penz_egeszsegugyre_ha_a_Rogant_helikopterezo_cegnel_kot_ki_az_osszeg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f3f47-1141-4f5a-bc59-bb26c5f110f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Van_penz_egeszsegugyre_ha_a_Rogant_helikopterezo_cegnel_kot_ki_az_osszeg","timestamp":"2018. március. 31. 09:51","title":"Van pénz egészségügyre, ha a Rogánt helikopterező cégnél köt ki az összeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef40cc67-3dea-446b-ab03-89aacd9339a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180330_A_bajnok_bucsuja_Gyurtat_unnepeltek_Debrecenben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef40cc67-3dea-446b-ab03-89aacd9339a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70025afd-28e9-4c4e-8cd8-a98e419caf81","keywords":null,"link":"/sport/20180330_A_bajnok_bucsuja_Gyurtat_unnepeltek_Debrecenben","timestamp":"2018. március. 30. 19:35","title":"A bajnok búcsúja: Gyurtát ünnepelték Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0b31b6-f743-49ce-ad57-53790d3aa162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János szavai újra kiverték a biztosítékot.","shortLead":"Lázár János szavai újra kiverték a biztosítékot.","id":"20180329_Javor_Gyomorforgato_es_gusztustalan_amit_Lazar_muvel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0b31b6-f743-49ce-ad57-53790d3aa162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ff55c9-cda5-4e5b-bf6c-7875f50e2b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Javor_Gyomorforgato_es_gusztustalan_amit_Lazar_muvel","timestamp":"2018. március. 29. 17:13","title":"Jávor: Gyomorforgató és gusztustalan, amit Lázár művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc01681-a284-40b4-bbbf-200d6c0a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az agyi aktivitás tanulmányozásának fizikai korlátain változtatna a brit tudósok magnetoenkefalográfiás eszköze.","shortLead":"Az agyi aktivitás tanulmányozásának fizikai korlátain változtatna a brit tudósok magnetoenkefalográfiás eszköze.","id":"20180330_agyvizsgalat_magnetoenkefalograf_agyhullamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc01681-a284-40b4-bbbf-200d6c0a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554b19b7-fd5b-4bd1-9167-ebc820488eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_agyvizsgalat_magnetoenkefalograf_agyhullamok","timestamp":"2018. március. 30. 11:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kínzóeszköz, de nagy szolgálatot tehet nekünk az új brit orvosi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","shortLead":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","id":"20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f7a478-c088-4b39-803b-582f0fbd7147","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","timestamp":"2018. március. 30. 13:22","title":"Fotók jöttek a Budaörsi úton történt éjjeli tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor sötét jövőképet vizionál arra az esetre, ha április 8-a után nem kezdheti meg harmadik ciklusát a mostani magyar kormány. Az ellenzék a korrupció miatt aggódik, és azért is, mert április 8-a után szerintük tovább csúszhat a lejtőn a magyar demokrácia.","shortLead":"Orbán Viktor sötét jövőképet vizionál arra az esetre, ha április 8-a után nem kezdheti meg harmadik ciklusát a mostani...","id":"20180330_a_remisztgetessel_kampanyolo_orbanrol_ir_a_financial_times","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64edd80a-fe80-4d41-92f6-51c51382a5bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_a_remisztgetessel_kampanyolo_orbanrol_ir_a_financial_times","timestamp":"2018. március. 30. 14:54","title":"A rémisztgetve kampányoló Orbánról ír a Financial Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt játéka, a tamagocsi.","shortLead":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt...","id":"20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da8566-11ec-4bc4-b8a2-bae0e256e0be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","timestamp":"2018. március. 30. 13:03","title":"Letöltheti okostelefonjára a megújult tamagocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]