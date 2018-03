Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig az autók fedélzeti számítógépe is megkapná.","shortLead":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig...","id":"20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63c96d-8b29-4e0b-92d7-cd69e5a5eccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","timestamp":"2018. március. 30. 10:26","title":"Önnek is elege van a kátyúkból? Most csinálnak egy kütyüt, ami leszámolhat velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745f5ec4-677e-4538-a66e-c965b7e7cbfc","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Először állít ki Budapesten Sandro Miller, az egyik legismertebb amerikai fotográfus, aki nemcsak tárlatának létrejöttéről beszél, de a szexuális zaklatási ügyekről és a menekültválságról is.","shortLead":"Először állít ki Budapesten Sandro Miller, az egyik legismertebb amerikai fotográfus, aki nemcsak tárlatának...","id":"201810__sandro_miller_fotomuvesz__john_malkovichrol_terapiarol__testet_olt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=745f5ec4-677e-4538-a66e-c965b7e7cbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659a95f4-3d28-4e32-a523-2644f57e241b","keywords":null,"link":"/kultura/201810__sandro_miller_fotomuvesz__john_malkovichrol_terapiarol__testet_olt","timestamp":"2018. március. 30. 08:00","title":"\"A művészfotókkal a lelkemet töltöm fel, a kereskedelmiekkel a pénztárcámat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","shortLead":"A fővárosi piacok nyitva lesznek szombaton. ","id":"20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878e570e-a55d-49af-ac01-bb86449594a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e876f22-aed3-4682-bdb6-0bcafe9a5fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Ha_ma_nem_sikerult_szombaton_meg_bevasarolhat","timestamp":"2018. március. 29. 18:05","title":"Ha ma nem sikerült, szombaton még bevásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait tekintve azért nem is annyira belépő szintű az akciókamera.","shortLead":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait...","id":"20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88598551-ba91-4261-9918-d575c04ab709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","timestamp":"2018. március. 30. 17:03","title":"Új kamerával rukkolt elő a GoPro, itt az eddigi legolcsóbb Hero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó hazájában.","shortLead":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó...","id":"20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef4575d-9506-4d7c-a67b-a190b1a94ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","timestamp":"2018. március. 30. 08:21","title":"Már kapható a Hyundai percek alatt feltölthető villanymotoros autója, ráadásul féláron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor vejére. Ezért kerestek neki olyan új üzletágat, amelyen tovább erősítheti saját lábát.","shortLead":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor...","id":"20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b550a98-5ae6-4dd6-b433-e5b7523c0e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","timestamp":"2018. március. 31. 10:27","title":"Ahogy az Eliosban lekapcsolta a fényt, Tiborcz új pénzcsapot nyithatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt játéka, a tamagocsi.","shortLead":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt...","id":"20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da8566-11ec-4bc4-b8a2-bae0e256e0be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","timestamp":"2018. március. 30. 13:03","title":"Letöltheti okostelefonjára a megújult tamagocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]