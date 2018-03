Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"218b4580-6cb7-447d-8189-03790ff017ac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Győr jutott a kézilabda Magyar Kupa döntőjébe, miután 25-25-ös döntetlent játszott a Ferencvárossal, a büntetőpárbajban pedig 5-4-re győzött.","shortLead":"A Győr jutott a kézilabda Magyar Kupa döntőjébe, miután 25-25-ös döntetlent játszott a Ferencvárossal...","id":"20180331_Ddama_utan_dontos_a_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218b4580-6cb7-447d-8189-03790ff017ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b5ff45-ede0-4bc4-aab0-b498cf4a5b11","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Ddama_utan_dontos_a_gyor","timestamp":"2018. március. 31. 14:49","title":"Dráma után döntős a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog károkat okozni a Földön, amikor darabjai a Földbe csapódnak – közölték kínai tudósok.","shortLead":"A Föld légkörébe napokon, vagy inkább órákon belül visszatérő Tienkung-1 (Mennyei Palota-1) kínai űrállomás nem fog...","id":"20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b28c541d-1b40-49fe-b195-4892fa8b30b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d3e58-2dbc-44d4-9633-0ef50d7e7996","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_tienkung_1_mennyei_palota_becsapodas_kinai_tudosok","timestamp":"2018. március. 31. 12:03","title":"Csodálatos látvány lesz, amikor vasárnap/hétfő este visszazuhan a Földre a 8500 kilós űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban megtette.","shortLead":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban...","id":"20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e0291-979c-4634-a18d-a3ef55e28a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","timestamp":"2018. március. 31. 17:03","title":"Így akar elcsábítani a YouTube-tól az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor vejére. Ezért kerestek neki olyan új üzletágat, amelyen tovább erősítheti saját lábát.","shortLead":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor...","id":"20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b550a98-5ae6-4dd6-b433-e5b7523c0e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","timestamp":"2018. március. 31. 10:27","title":"Ahogy az Eliosban lekapcsolta a fényt, Tiborcz új pénzcsapot nyithatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sötét anyag nélküli távoli galaxist észleltek amerikai csillagászok. Az univerzum nagy része ebből a titokzatos anyagból áll, Feltételezhetően e tartja össze a galaxisokat, amelyek forgómozgásuk miatt gyakorlatilag szétrepülnének: plusz tömeget ad nekik. A sötét anyag valószínűleg ötször gyakoribb, mint a normál anyag, de nem bocsát ki fényt vagy detektálható sugárzást, csupán gravitációs hatása észlelhető. Kutatók szerint a kozmosz 27 százalékát alkotja – de most úgy tűnik, létezik olyan galaxis is, ahol nincsen jelen.","shortLead":"Sötét anyag nélküli távoli galaxist észleltek amerikai csillagászok. Az univerzum nagy része ebből a titokzatos...","id":"20180330_sotet_anyag_nelkuli_galaxis_ngc1052_df2","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b39d05c-d7a2-4bf4-8957-26dc2c0b726f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_sotet_anyag_nelkuli_galaxis_ngc1052_df2","timestamp":"2018. március. 30. 09:03","title":"Zavarba ejtette a tudósokat: egy különleges, sötét anyag nélküli galaxisra bukkantak a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító támogatásából.","shortLead":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító...","id":"201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552a6abb-b792-4de8-9618-827456c6a4b5","keywords":null,"link":"/elet/201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","timestamp":"2018. március. 31. 13:00","title":"Rengetegen ejtőznek a gyógyfürdőkben, csak épp a rászorulók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db505f-4528-4234-900b-ff2fe4b14f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van egy-egy jól megválasztott hashtagnek a Twitteren. Az alábbi weboldalon a különféle hashtagek népszerűségét ellenőrizhetjük.","shortLead":"Nem is gondolnánk, hogy milyen jelentősége van egy-egy jól megválasztott hashtagnek a Twitteren. Az alábbi weboldalon...","id":"20180331_hashtagek_nepszeruseget_mutato_oldal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68db505f-4528-4234-900b-ff2fe4b14f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc41c4f5-1b02-40d4-8394-361ad7b18718","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_hashtagek_nepszeruseget_mutato_oldal","timestamp":"2018. március. 31. 12:59","title":"Ez a weboldal megmutatja, népszerűek-e a hashtagjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]