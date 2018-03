Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","shortLead":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","id":"20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e672365-89b6-4462-a1d9-f1b9e7e09163","keywords":null,"link":"/elet/20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","timestamp":"2018. március. 31. 12:21","title":"A zuglói Fidesz-elnök szerint ez a választás igazi tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak a nők tizede tartja magát távol szándékosan a népszokástól. ","shortLead":"Csak a nők tizede tartja magát távol szándékosan a népszokástól. ","id":"20180331_tartja_magat_a_locsolkodas_hagyomanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c88531c-4fa8-481a-95aa-a1e2bac33b7e","keywords":null,"link":"/elet/20180331_tartja_magat_a_locsolkodas_hagyomanya","timestamp":"2018. március. 31. 09:12","title":"Hiánypótló kutatás: tartja magát a locsolkodás hagyománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ea4042-3c03-4c51-8300-f97f7343f3fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia hetilap munkatársa Pesten járt, és a magyar kormány mai retorikája fényében különösen izgalmas dokumentumokat szerzett meg. Úgy tűnik ugyanis, ez Orbán Viktor 1988-as önéletrajza és motivációs levele, amellyel ösztöndíjra pályázott Soros György Alapítványához.","shortLead":"A francia hetilap munkatársa Pesten járt, és a magyar kormány mai retorikája fényében különösen izgalmas dokumentumokat...","id":"20180331_Igy_palyazott_30_eve_Orban_Sorososztondijra__a_LExpress_dokumentumokkal_allt_elo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ea4042-3c03-4c51-8300-f97f7343f3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa845ff-7697-40b0-ac67-2cd315fbbb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Igy_palyazott_30_eve_Orban_Sorososztondijra__a_LExpress_dokumentumokkal_allt_elo","timestamp":"2018. március. 31. 20:47","title":"Így pályázott 30 éve Orbán Soros-ösztöndíjra - a L'Express dokumentumokkal állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet küld haza. A lépés előzménye, hogy korábban Nagy-Britannia, amely Oroszországot vádolja a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal megmérgezésével, 23 orosz diplomatát utasított ki.","shortLead":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet...","id":"20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917f9ae-706d-496a-b7d8-80d2947da6c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","timestamp":"2018. március. 31. 15:16","title":"Újabb brit diplomatákat utasítanak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán mellett a Józsefvárosi Újságra is pénzbüntetést szabott ki csütörtökön az NVB, amiért a 20 oldalas lapban 25-ször közölték Kocsis Máté nevét, és 10-szer a fideszes képviselő fotóját. A lap fellebbez a döntés ellen, mert szerintük csak beszámoltak a kerületi eseményekről.","shortLead":"Orbán mellett a Józsefvárosi Újságra is pénzbüntetést szabott ki csütörtökön az NVB, amiért a 20 oldalas lapban 25-ször...","id":"20180330_Kocsi_Mate_szerint_rendben_van_hogy_25szor_szerepel_a_neve_egy_ujsagban_es_10szer_a_fotoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752b960e-1f94-41d3-a3ae-c941a288c6e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Kocsi_Mate_szerint_rendben_van_hogy_25szor_szerepel_a_neve_egy_ujsagban_es_10szer_a_fotoja","timestamp":"2018. március. 30. 11:09","title":"Kocsis Máté szerint rendben van, hogy 25-ször szerepel a neve egy újságban, és 10-szer a fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó hazájában.","shortLead":"A hidrogénban tárolt energiával működő autóra igen komoly támogatást ad az állam, de egyelőre sajnos csak a gyártó...","id":"20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd52236-a2d7-4214-bb42-ccf3e1dd7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef4575d-9506-4d7c-a67b-a190b1a94ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_mar_kaphato_a_hyundai_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_raadasul_felaron","timestamp":"2018. március. 30. 08:21","title":"Már kapható a Hyundai percek alatt feltölthető villanymotoros autója, ráadásul féláron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1ab8fa-394c-48b8-8dd9-25437ba78f44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymásnak adták a kilincset kedden európai országok nagykövetei az orosz külügyminisztérium központi épületében.","shortLead":"Egymásnak adták a kilincset kedden európai országok nagykövetei az orosz külügyminisztérium központi épületében.","id":"20180330_mar_el_is_kezdtek_kiuriteni_az_amerikai_konzulatust_szentpetervaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1ab8fa-394c-48b8-8dd9-25437ba78f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc2b6c1-94e8-4f0c-b88e-76c72b1c5129","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_mar_el_is_kezdtek_kiuriteni_az_amerikai_konzulatust_szentpetervaron","timestamp":"2018. március. 30. 15:19","title":"Már el is kezdték kiüríteni az amerikai konzulátust Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","shortLead":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","id":"20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f7a478-c088-4b39-803b-582f0fbd7147","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","timestamp":"2018. március. 30. 13:22","title":"Fotók jöttek a Budaörsi úton történt éjjeli tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]