[{"available":true,"c_guid":"79b89c0b-5679-48d4-8fb5-2a4314ac0a3d","c_author":"","category":"elet","description":"Zacskóban találtak meg egy nőstény nyulat és kicsinyét csütörtökön, a Lajta partján, Mosonmagyaróvárnál - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Zacskóban találtak meg egy nőstény nyulat és kicsinyét csütörtökön, a Lajta partján, Mosonmagyaróvárnál - számolt be...","id":"20180331_Nyultetemek_a_Lajta_partjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b89c0b-5679-48d4-8fb5-2a4314ac0a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac726cf-eeb6-4df8-8915-df3abba0e1ff","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Nyultetemek_a_Lajta_partjan","timestamp":"2018. március. 31. 19:37","title":"Nyúltetemek a Lajta partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes...","id":"20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b43bfa-c7e1-4939-87f1-ae4e00824c1a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","timestamp":"2018. március. 30. 00:17","title":"Halálos baleset történt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93804a95-b3bd-47c9-9caa-6e10f2cbd961","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Putyin egyre csak azt erősíti, hogy az országban ő dönt mindenről: ő védi meg a polgárokat a külföldtől, ő foglalta vissza a Krímet Ukrajnától, ő emeli meg a nyugdíjakat. Most sokak szemében ő tehet arról is, hogy több mint hetvenen haltak meg a kemerovói tűzvészben.\r

","shortLead":"Putyin egyre csak azt erősíti, hogy az országban ő dönt mindenről: ő védi meg a polgárokat a külföldtől, ő foglalta...","id":"20180331_Tuzhalal_Kemerovoban_hogyan_bukik_meg_egy_orszag_a_vizsgan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93804a95-b3bd-47c9-9caa-6e10f2cbd961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51698ced-c9f8-4185-a5a5-6af77f764c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Tuzhalal_Kemerovoban_hogyan_bukik_meg_egy_orszag_a_vizsgan","timestamp":"2018. március. 31. 19:00","title":"Kemerovo után: Putyin Oroszországa ismét elbukott, de ezt már kevesebben kérik számon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon (is) jellemzően a Lite modellekből fogy a legtöbb. Nézzük, az mit tud.","shortLead":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon...","id":"20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e4859-134e-4a0c-9998-3eb269551cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","timestamp":"2018. március. 30. 19:03","title":"Miben különbözik a féláron kapható Huawei P20 Lite a nagy testvértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor vejére. Ezért kerestek neki olyan új üzletágat, amelyen tovább erősítheti saját lábát.","shortLead":"Bár világosságot nem hozott az Elios a szerződésben álló településekre, de a fényszennyeződés rávilágított Orbán Viktor...","id":"20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b550a98-5ae6-4dd6-b433-e5b7523c0e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Ahogy_az_Eliosban_lekapcsolta_a_fenyt_Tiborcz_uj_penzcsapot_nyithatott_meg","timestamp":"2018. március. 31. 10:27","title":"Ahogy az Eliosban lekapcsolta a fényt, Tiborcz új pénzcsapot nyithatott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet küld haza. A lépés előzménye, hogy korábban Nagy-Britannia, amely Oroszországot vádolja a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal megmérgezésével, 23 orosz diplomatát utasított ki.","shortLead":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet...","id":"20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917f9ae-706d-496a-b7d8-80d2947da6c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","timestamp":"2018. március. 31. 15:16","title":"Újabb brit diplomatákat utasítanak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18174e0e-d471-4ca4-8c1e-1b3d5453abdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"No, és előtte? - ezt Orbán Viktor sem kérdezte meg, csak köszönte szépen. Aztán Belgrád rakparti idősek klubjába szervezett látogatáson azzal kampányol Hollik István mellett, hogy ha nem győznek, akkor Magyarország népét összekeverik \"valami mással\". A többi a videóból kiderül, ha valaki ezzel akarna készülni a Húsvétra.","shortLead":"No, és előtte? - ezt Orbán Viktor sem kérdezte meg, csak köszönte szépen. Aztán Belgrád rakparti idősek klubjába...","id":"20180331_Draga_Miniszterelnok_ur_nyolc_eve_imadkozom_Onert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18174e0e-d471-4ca4-8c1e-1b3d5453abdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e4053-24f5-428b-8596-b7c549a4ee1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Draga_Miniszterelnok_ur_nyolc_eve_imadkozom_Onert","timestamp":"2018. március. 31. 17:15","title":"\"Drága Miniszterelnök úr, nyolc éve imádkozom Önért!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John Bolton az első interjújában, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök őt jelölte a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára. ","shortLead":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John...","id":"201813_john_bolton_washingtoni_foheja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8ae0d9-50b4-4bb5-8815-29e37aced354","keywords":null,"link":"/vilag/201813_john_bolton_washingtoni_foheja","timestamp":"2018. március. 30. 10:30","title":"Lefelé tapos, felfelé hízeleg - az ember, aki háborúba viheti Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]