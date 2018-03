Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-re pedig szerinte teljesen értelmetlen. De ha a demokratikus ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzon, inkább nem szavaz.","shortLead":"Az LMP-re pedig szerinte teljesen értelmetlen. De ha a demokratikus ellenzék nem támogatja, hogy a Jobbikra szavazzon...","id":"20180330_Schilling_Arpad_azert_szavaz_a_Jobbikra_mert_az_MSZPre_meg_befogott_orral_sem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b489ef48-767e-40cb-a252-5f6b1eb7799b","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Schilling_Arpad_azert_szavaz_a_Jobbikra_mert_az_MSZPre_meg_befogott_orral_sem","timestamp":"2018. március. 30. 19:35","title":"Schilling Árpád azért szavaz a Jobbikra, mert az MSZP-re még befogott orral sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","shortLead":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","id":"20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f7a478-c088-4b39-803b-582f0fbd7147","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","timestamp":"2018. március. 30. 13:22","title":"Fotók jöttek a Budaörsi úton történt éjjeli tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb118cae-4853-4a82-9e98-100d943de3b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt egy évben több ezerrel nőtt a befektetésre vásárolt lakások és nyaralók száma, vállukról pedig elrugaszkodott egy Magyarországon újnak számító biznisz.","shortLead":"Az elmúlt egy évben több ezerrel nőtt a befektetésre vásárolt lakások és nyaralók száma, vállukról pedig elrugaszkodott...","id":"20180329_Annyi_ingatlana_van_hogy_kezelni_sem_birja__nem_hiszi_el_milyen_gyakori_jelenseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb118cae-4853-4a82-9e98-100d943de3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589b993c-e0e3-4752-a6c8-aa031739ef29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Annyi_ingatlana_van_hogy_kezelni_sem_birja__nem_hiszi_el_milyen_gyakori_jelenseg","timestamp":"2018. március. 29. 12:48","title":"Annyi ingatlana van, hogy kezelni sem bírja - nem hiszi el, milyen gyakori jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","shortLead":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","id":"20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea736bd-359a-49bf-8d2d-97df562842e1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","timestamp":"2018. március. 29. 16:30","title":"A teljes fúzióról tárgyalhat a Renault és a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig az autók fedélzeti számítógépe is megkapná.","shortLead":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig...","id":"20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63c96d-8b29-4e0b-92d7-cd69e5a5eccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","timestamp":"2018. március. 30. 10:26","title":"Önnek is elege van a kátyúkból? Most csinálnak egy kütyüt, ami leszámolhat velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","shortLead":"Először elfogadták a csomagot a gyermekosztályon, aztán visszaadták, mondván van mindenük. ","id":"20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7468f7f0-c6ca-42b0-b601-0b30b9fed9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71de0a6-70e8-45de-9f2f-205c67c32543","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_WCpapirt_es_lazmerot_vitt_Szabo_Timea_egy_korhazba","timestamp":"2018. március. 29. 17:51","title":"WC-papírt és lázmérőt vitt Szabó Tímea egy kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","shortLead":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","id":"20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e0325-fcb6-4bbb-ad9a-0013b41ae8cc","keywords":null,"link":"/sport/20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. március. 30. 18:39","title":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke találkozott Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló, Peter Madsen. Hajmeresztő dolgokat mondott.","shortLead":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló...","id":"20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b077b54-c454-49ad-984b-0559ebceb356","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","timestamp":"2018. március. 29. 14:28","title":"Feldarabolta az újságírónőt, majd cuki SMS-t írt a feleségének - vallott Peter Madsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]