„Orbán Viktor csalárd módon alakította át az alkotmányt és a választási rendszert, s ellenőrzése alá vont a médiumokat és a legtöbb bíróságot. Az országban a korrupció az önkényuralom szolgálóleánya. Ha a magyarok orvoshoz mennek, vagy meg akarnak nyerni egy állami pályázatot, kénytelenek a zsebükbe nyúlni” – írta Cohen – a The Observer című lap publicistája – majd hangsúlyozta: mivel a normális választók egyből kiebrudálnák Orbánt a hatalomból, a magyar miniszterelnöknek szüksége van egy ellenségre, akivel annyira meg lehet ijeszteni a magyarokat, hogy azok április 8-án lehetőleg rá szavazzanak. „Az antiszemitizmus és a muszlim-elleneség új keverékével állt elő,” – állítja a szerző, majd megállapítja, hogy Soros Györgyből kreálták meg a nép ellenségét.

„Mivel Sorosnak nincs kormánya, a Fidesznek meg kellene magyaráznia, hogyan lenne képes Soros muszlimokkal elárasztani Európát. De a Fidesznek csak ritkán kell magyarázkodnia, mivel a médiumok többsége kiszolgálja a kormányt, s a propagandistáknak sikerült a Soros által finanszírozott, marginális befolyással rendelkező civil szervezetekből a természetfeletti zsidó eszközeit csinálniuk” – vélekedett Cohen.

A The Guardian arról is beszámolt, hogy bármennyire is távoli és kis ország Magyarország, az amerikai alt right mozgalom meghatározó ideológusa, Steve Bannon a piacon lévő legfontosabb személynek nevezte Orbánt.