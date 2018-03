Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","shortLead":"A balesetben több gyermek megsérült, két ember pedig meghalt. ","id":"20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2a1a67-e4cd-441f-888a-13250e94fa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f7a478-c088-4b39-803b-582f0fbd7147","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180330_Fotok_jottek_a_Budaorsi_uton_tortent_ejjeli_tragediarol","timestamp":"2018. március. 30. 13:22","title":"Fotók jöttek a Budaörsi úton történt éjjeli tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs. Másnap, amikor visszavitte oda a mentő, már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A háziorvosa vérmérgezés gyanújával utalta be a 79 éves beteget, de a kórházban azt állapították meg, hogy nincs...","id":"20180329_meghalt_masnap_a_beteg_akit_hazakuldtek_a_honvedkorhaz_surgossegi_osztalyarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ee9a4-425f-469a-81c4-5ee30f896a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_meghalt_masnap_a_beteg_akit_hazakuldtek_a_honvedkorhaz_surgossegi_osztalyarol","timestamp":"2018. március. 29. 20:46","title":"Meghalt másnap a beteg, akit hazaküldtek a Honvédkórház sürgősségi osztályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b683b43-dff2-4adb-b55a-b0d99bd0381f","keywords":null,"link":"/kultura/20180330_Alfoldi_Robert_kirakta_elsore_letiltott_beszelgetesenek_teljes_videojat","timestamp":"2018. március. 30. 10:10","title":"Alföldi Róbert kirakta elsőre letiltott beszélgetésének teljes videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ellátogatott szombaton az északnyugat-pakisztáni Szvat-völgyben található szülővárosába, Mingorába a Nobel-békedíjas nőjogi harcos, először azóta, hogy 2012-ben a tálibok merényletet követtek el ott ellene.","shortLead":"Ellátogatott szombaton az északnyugat-pakisztáni Szvat-völgyben található szülővárosába, Mingorába a Nobel-békedíjas...","id":"20180331_eloszor_tert_haza_malala_juszufzai_azota_hogy_fejbe_lottek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79748c6-1156-458e-a03e-cd6b65dc2da4","keywords":null,"link":"/elet/20180331_eloszor_tert_haza_malala_juszufzai_azota_hogy_fejbe_lottek","timestamp":"2018. március. 31. 11:27","title":"Először tért haza Malala Juszufzai azóta, hogy meglőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b89c0b-5679-48d4-8fb5-2a4314ac0a3d","c_author":"","category":"elet","description":"Zacskóban találtak meg egy nőstény nyulat és kicsinyét csütörtökön, a Lajta partján, Mosonmagyaróvárnál - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Zacskóban találtak meg egy nőstény nyulat és kicsinyét csütörtökön, a Lajta partján, Mosonmagyaróvárnál - számolt be...","id":"20180331_Nyultetemek_a_Lajta_partjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b89c0b-5679-48d4-8fb5-2a4314ac0a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac726cf-eeb6-4df8-8915-df3abba0e1ff","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Nyultetemek_a_Lajta_partjan","timestamp":"2018. március. 31. 19:37","title":"Nyúltetemek a Lajta partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében a Facebook alelnöke. Az Andrew Bosworth által írt memó súlyos dolgokat említ, összességében pedig arról szól, miket tesz a vállalat annak érdekében, hogy még több felhasználót gyűjtsön maga köré, akkor is, ha ez a biztonság vagy a magánélet rovására megy. A bejegyzés napvilágra kerülése után Mark Zuckerberg is megszólalt.","shortLead":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében...","id":"20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b73bf09-3270-46ad-8e5f-c23cacf1173d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","timestamp":"2018. március. 31. 08:03","title":"Kiszivárgott a Facebook belső levelezése, sötét titkok derültek ki arról, milyen áron hálózták be a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38451660-003a-492c-9f75-532b127a1d67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azért vertek agyon egy fiatal férfit a nyugat-indiai Gudzsarat államban, mert az alsóbb kaszthoz tartozó ember egy hátaslovat tartott.\r

\r

","shortLead":"Csak azért vertek agyon egy fiatal férfit a nyugat-indiai Gudzsarat államban, mert az alsóbb kaszthoz tartozó ember...","id":"20180331_Igy_mukodik_a_betiltott_kasztrendszer_Indiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38451660-003a-492c-9f75-532b127a1d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b86126-cfec-4ebe-b26f-efe59097dedf","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Igy_mukodik_a_betiltott_kasztrendszer_Indiaban","timestamp":"2018. március. 31. 16:19","title":"Így működik a betiltott kasztrendszer Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz azt ígéri, annak is megy a pénz, aki fával fűt. Sőt, állítólag a házközponti fűtéssel rendelkező lakások problémáját is rendezik.","shortLead":"A Fidesz azt ígéri, annak is megy a pénz, aki fával fűt. Sőt, állítólag a házközponti fűtéssel rendelkező lakások...","id":"20180329_valasztasi_rezsicsokkentes_annak_is_jar_a_penz_aki_nem_gazzal_fut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ada7e1b-a080-4874-8c81-581ed72e2b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_valasztasi_rezsicsokkentes_annak_is_jar_a_penz_aki_nem_gazzal_fut","timestamp":"2018. március. 29. 21:11","title":"Választási rezsicsökkentés: Annak is jár a pénz, aki nem gázzal fűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]