Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke, Balogh János a hangfelvétel szerint egy helyi rendezvényszervezőt akart rábeszélni arra: adjon számlát arról, hogy színpadot, hangosítást biztosított különféle szabolcsi helyszínekre szervezett kampányrendezvényeken. Mert a gyűlést megtartani esze ágában sem volt.

"Te csinálnál papíron két darab rendezvényt és három és fél milliót utalnék át neked holnapi nap folyamán az Országos Roma Önkormányzat számlájára (értsd: az ORÖ számlájáról – a szerk.)"

– mondja Balogh, és így folytatja: "ha meg tudunk most állapodni, és megadnám az e-mail-elérhetőséget, a gazdasági vezetőnek, ez a privát e-maile, ő a céges adataidat, mindent beszkennelnéd, elküldenéd, egy telefonszámot írnál oda, én adnék, addig nem adok, amíg meg nem egyezünk, egy e-mail-elérhetőséget, és neki már megküldjük ma a szerződést, ma itt van a pénz, érted." Az az utasítás is elhangzik: "annyit írjál neki (az ORÖ gazdasági igazgatójának), hogy elnök úrral egyeztetve".

A beszélgetés előrehaladtával már konkrét összeg is elhangzik: „ha ötszázat kapol kereken? Hármat (milliót – a szerk.) visszahozol nekem.” A vállalkozó nem áll kötélnek, úgyhogy az ORÖ elnöke emeli az összeget: „Gondold át, figyelj ide, lásd, hogy nem szarrágó vagyok, akkor kapol hatszázat. Tisztán. De hidd el nekem 12 százalékkal csinálják Pesten.”

A nagypolitika kérdése is felmerül a rögzített beszélgetés során: az MSZP-közeli Balogh nem is tagadja szocialista kapcsolatait, de egyéniben a 2-es Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei választókerület fideszes elöltjét, Vinnai Győzőt támogatja. A beszélgetésből kiderül az is, hogy ha a fórumokon nem is, de csak fog kampánytevékenységet folytatni, feltehetően a Fidesz jelöltje mellett, és valószínűleg a lepapírozott összegből. A hanganyagon ugyanis erről beszél:

„Tudod, kell, hogy agitáljam az embereket, mert hivatalosan nem adhatom nekik oda, érted? Nem lehet úgy elszámolni vele.”

Az ibrányi rendezvénytechnikus, Tóth Zoltán nemet mondott Balogh János ajánlatára, aki közölte, hogy majd keres mást. A Magyar Nemzetnek Tóth kijelentette, hogy ahogy korábban, úgy ezután sem fog fiktív, teljesítetlen rendezvényekről számlát kiállítani. Hozzátette, nem szokása rögzíteni az ügyfeleivel folytatott beszélgetéseket, most azért tett kivételt, mert már a találkozó egyeztetésekor felmerült a törvénytelenség gyanúja.

A Magyar Nemzet az ügyben feljelentést tett az Országos Rendőr-főkapitányságon.

