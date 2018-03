Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","id":"20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dce429-800f-4978-b7a5-900070c74457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","timestamp":"2018. március. 29. 13:24","title":"Tömegek kérték: 550 lóerős divatterepjáró a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel korábban. Legalább is egy japán lánynak sikerült, ha igaz, amit állít.","shortLead":"Nem esélytelen megtalálni egy fényképezőgépet még akkor sem, ha azt búvárkodás közben hagyták el a tengerben évekkel...","id":"20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab23b62-c688-4e41-9632-a61690c82797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840ceb9c-cb79-4d6f-ba3a-099b1b91aa24","keywords":null,"link":"/elet/20180329_csodasan_vizsgazott_egy_vizhatlan_tok_ha_igaz_ez_a_tortenet","timestamp":"2018. március. 29. 18:09","title":"Csodásan vizsgázott egy vízhatlan tok, ha igaz ez a történet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította, egyik szomszédját napokon nem kezelték, sőt, enni sem adtak neki. ","shortLead":"Hódmezővásárhely független polgármestere egy jobbikosok által szervezett fórumon beszélt a kórházról, azt állította...","id":"20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0021159-32db-476c-ae3c-12097dc44848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180330_MarkiZay_Peter_Az_eletet_kockaztatja_aki_bemegy_a_vasarhelyi_korhazba","timestamp":"2018. március. 30. 12:55","title":"Márki-Zay Péter: \"Az életét kockáztatja, aki bemegy a vásárhelyi kórházba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló, Peter Madsen. Hajmeresztő dolgokat mondott.","shortLead":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló...","id":"20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b077b54-c454-49ad-984b-0559ebceb356","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","timestamp":"2018. március. 29. 14:28","title":"Feldarabolta az újságírónőt, majd cuki SMS-t írt a feleségének - vallott Peter Madsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","shortLead":"Az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok üdvözli a testület létrejöttét, de még gondolokodik, hogy csatlakozzon-e.","id":"20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddea4454-5d13-4ba4-bba8-7563ad54aa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f32992-9d95-4968-b8a1-7a1412b77742","keywords":null,"link":"/sport/20180331_uszo_olimpiai_bajnokok_testulete_egerszegi_es_hosszu_kimaradt","timestamp":"2018. március. 31. 08:15","title":"Megalakult az úszó olimpiai bajnokok testülete, Egerszegi és Hosszú kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek az emlékét, aki a Trebesben elkövetett iszlamista merénylet során vesztette életét. ","shortLead":"Bíróság elé kell állnia annak a francia vegán aktivistának, aki egy Facebook-posztban megsértette annak a hentesnek...","id":"20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c015bc-0c7e-4fa8-9f6e-4c1319c3c2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efeb952-5faa-416c-84af-551c46dcfc41","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Birosag_elott_a_hentes_halalanak_orvendezo_francia_vegan_aktivista","timestamp":"2018. március. 29. 17:18","title":"Hét évet kaphat a francia vegán aktivista, aki örült, hogy egy hentest ölt meg a terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","shortLead":"A két cég nem kommentálta az értesülést. ","id":"20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8904f31-81eb-42f6-bc6b-c00d42ea6d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea736bd-359a-49bf-8d2d-97df562842e1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_A_teljes_fuziorol_targyalhat_a_Renault_es_a_Nissan","timestamp":"2018. március. 29. 16:30","title":"A teljes fúzióról tárgyalhat a Renault és a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]