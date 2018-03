Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De így járt a Magyar Idők is, ha az ítélet jogerőssé válik, ugyancsak perkálhat az LMP társelnökének becsületsértések miatt.","shortLead":"De így járt a Magyar Idők is, ha az ítélet jogerőssé válik, ugyancsak perkálhat az LMP társelnökének becsületsértések...","id":"20180329_Hadhazy_pert_nyert_Bayer_Zsolt_ellen_300_ezret_fizet_a_Fidesz_kedvenc_publicistaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb59b321-ba99-4b3c-98e2-b305d97d9d53","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_pert_nyert_Bayer_Zsolt_ellen_300_ezret_fizet_a_Fidesz_kedvenc_publicistaja","timestamp":"2018. március. 29. 13:35","title":"Hadházy pert nyert Bayer Zsolt ellen, 300 ezret fizethet a Fidesz kedvenc publicistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek a miatt, hogy egy szeméttelepről mérges gázok kerülnek a levegőbe.\r

","shortLead":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek...","id":"20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f01aea-25b7-428d-8abc-3687f645daa2","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","timestamp":"2018. március. 30. 17:05","title":"Vegyi rendkívüli állapot egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ea691e-cf09-4dd6-bde2-045f948cd331","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Hajrá, Magyarország!” – ez annak a lapnak a neve, amivel teleszórták csütörtökre a budapesti 1-es választókerületet, mi az I. kerületben szereztünk egyet. Orbán Viktor olyan interjút adott egy ismeretlen kérdezőnek, hogy az első négy kérdés valójában kijelentés. De megszólal Böde Dániel és Németh Lajos időjós is a Fidesz által kiadott lapban.","shortLead":"„Hajrá, Magyarország!” – ez annak a lapnak a neve, amivel teleszórták csütörtökre a budapesti 1-es választókerületet...","id":"20180329_Orban_interjut_adott_sajat_maganak_Vege_a_biztonsagos_vilagnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ea691e-cf09-4dd6-bde2-045f948cd331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e63e25-3c5c-4fc2-92ac-820a674cf8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Orban_interjut_adott_sajat_maganak_Vege_a_biztonsagos_vilagnak","timestamp":"2018. március. 29. 16:35","title":"Orbán interjút adott saját magának: Vége a biztonságos világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1389d73c-6ce2-4ae1-b9e7-3e1fdd4cd7aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2,7 méter magas Jézust Allah, Buddha és Ganésa követi majd.\r

\r

","shortLead":"A 2,7 méter magas Jézust Allah, Buddha és Ganésa követi majd.\r

\r

","id":"20180330_Hatalmas_Jezusszobrot_keszitettek_homokbol_Tinnyen__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1389d73c-6ce2-4ae1-b9e7-3e1fdd4cd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b4c18e-9d71-4996-b396-10a1486022c2","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Hatalmas_Jezusszobrot_keszitettek_homokbol_Tinnyen__foto","timestamp":"2018. március. 30. 13:16","title":"Hatalmas Jézus-szobrot készítettek homokból Tinnyén - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rengetegen összekeverik az utólagos csok igénylésének lehetőségét az utóbb született gyermek után kérhető támogatással, amit csak megnehezít a korábban igényelt csok esetén alkalmazható új számítási mód. A Bankmonitor tisztázza a félreértéseket.","shortLead":"Rengetegen összekeverik az utólagos csok igénylésének lehetőségét az utóbb született gyermek után kérhető támogatással...","id":"20180329_Jo_nagy_kaosz_van_az_utolagos_csok_korul_segitunk_rendet_tenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e94e4e-8364-4d71-9d12-88a6037d72a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Jo_nagy_kaosz_van_az_utolagos_csok_korul_segitunk_rendet_tenni","timestamp":"2018. március. 29. 15:01","title":"Jó nagy káosz van az utólagos csok körül, segítünk rendet tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb2534e-7014-4726-a24f-e7b1bb445102","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 28 százalékra számíthat listán, míg egyéni képviselő-jelöltje 33 százalékot remélhet. Nincs más megoldás erre, mint hogy Pest megye 9-es választókerületében a szavazók egy része már most taktikai voksolásra készül. A Magyar Nemzet által ismertetett Iránytű-felmérés szerint a 2014-es fideszes előny felére olvadt.","shortLead":"A Jobbik 28 százalékra számíthat listán, míg egyéni képviselő-jelöltje 33 százalékot remélhet. Nincs más megoldás erre...","id":"20180331_A_Fidesz_remalma_Nagykatan_mukodik_egyeniben_20_szazalekkal_tobbet_kap_mint_listan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfb2534e-7014-4726-a24f-e7b1bb445102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9b508-5f36-42d1-bcda-61837885be6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Fidesz_remalma_Nagykatan_mukodik_egyeniben_20_szazalekkal_tobbet_kap_mint_listan","timestamp":"2018. március. 31. 08:55","title":"A Fidesz rémálma Nagykátán működik: egyéniben sokan szavaznak át a Jobbikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd oktatási miniszter szerint nincsenek no-go zónák Svédországban, és hazugság ilyet állítani. ","shortLead":"A svéd oktatási miniszter szerint nincsenek no-go zónák Svédországban, és hazugság ilyet állítani. ","id":"20180329_Sved_miniszter_Haszonallatokra_loni_nem_vadaszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226f068-3061-492c-b606-22752ded4d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Sved_miniszter_Haszonallatokra_loni_nem_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 19:19","title":"Svéd miniszter: Haszonállatokra lőni nem vadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai hiba miatt sokaknak (téves) értesítéseket küldött ki járatuk törléséről és/vagy újrafoglalás szükségességéről a Wizz Air.","shortLead":"Technikai hiba miatt sokaknak (téves) értesítéseket küldött ki járatuk törléséről és/vagy újrafoglalás szükségességéről...","id":"20180329_wizz_air_sms_rendszerhiba_sms_jarat_torlese_ujrafoglalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29793743-9101-4ca7-b5fa-eeb20e978f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_wizz_air_sms_rendszerhiba_sms_jarat_torlese_ujrafoglalas","timestamp":"2018. március. 29. 21:21","title":"Többen kaptak most idegtépő SMS-t a Wizz Airtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]