[{"available":true,"c_guid":"e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John Bolton az első interjújában, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök őt jelölte a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára. ","shortLead":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John...","id":"201813_john_bolton_washingtoni_foheja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8ae0d9-50b4-4bb5-8815-29e37aced354","keywords":null,"link":"/vilag/201813_john_bolton_washingtoni_foheja","timestamp":"2018. március. 30. 10:30","title":"Lefelé tapos, felfelé hízeleg - az ember, aki háborúba viheti Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","shortLead":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","id":"20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c927dc-7926-4119-bf57-8c90281f9dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","timestamp":"2018. március. 30. 06:41","title":"Látta már a Skoda szupersportautóját? Vérrel tankolt szörnyeteg a 70-es évekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne gondolja senki, hogy a bajor gyártónak ne jönne ki hamarosan egy 600 lóerőnél is izmosabb sportlimuzinja.","shortLead":"Ne gondolja senki, hogy a bajor gyártónak ne jönne ki hamarosan egy 600 lóerőnél is izmosabb sportlimuzinja.","id":"20180331_Figyelmesseg_a_BMW_azokra_is_gondol_akik_keveslik_az_uj_M5os_600_loerejet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fb9ceb-f4f7-44b1-ab7c-d10b5735f2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_Figyelmesseg_a_BMW_azokra_is_gondol_akik_keveslik_az_uj_M5os_600_loerejet","timestamp":"2018. március. 31. 08:21","title":"Figyelmesség: a BMW azokra is gondol, akik keveslik az új M5-ös 600 lóerejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek a miatt, hogy egy szeméttelepről mérges gázok kerülnek a levegőbe.\r

","shortLead":"Rendkívüli állapotot akarnak bevezetni a Moszkvától északnyugatra fekvő Volokalamszk városában, ahol ezrek tüntetnek...","id":"20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f01aea-25b7-428d-8abc-3687f645daa2","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Vegyi_rendkivuli_allapot_egy_orosz_varosban","timestamp":"2018. március. 30. 17:05","title":"Vegyi rendkívüli állapot egy orosz városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Az indiai tulajdonban lévő brit márka legújabb SUV modellje egyáltalán nem szenved erőhiányban. ","id":"20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07238f2f-c9b4-4482-a7c6-266fd27a00c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dce429-800f-4978-b7a5-900070c74457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_tomegek_kertek_550_loeros_divatterepjaro_a_jaguartol","timestamp":"2018. március. 29. 13:24","title":"Tömegek kérték: 550 lóerős divatterepjáró a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló, Peter Madsen. Hajmeresztő dolgokat mondott.","shortLead":"Bíróság elé állt szerdán a Kim Wall svéd újságírónő brutális meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt dán feltaláló...","id":"20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab1825f-cead-4c35-8adb-956b9715864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b077b54-c454-49ad-984b-0559ebceb356","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_peter_madsen_kim_wall_targyalas","timestamp":"2018. március. 29. 14:28","title":"Feldarabolta az újságírónőt, majd cuki SMS-t írt a feleségének - vallott Peter Madsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az emelt karosszériás méretes olasz járgány úgy megy, mint a jobb sportkocsik. Az olaszok nagyon kitettek magukért.","shortLead":"Ez az emelt karosszériás méretes olasz járgány úgy megy, mint a jobb sportkocsik. Az olaszok nagyon kitettek magukért.","id":"20180329_olasz_virtus_ferrari_motoros_divatterepjarot_mutatott_be_a_maserati","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f2567c-a829-4d32-8b2f-49192c69429c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_olasz_virtus_ferrari_motoros_divatterepjarot_mutatott_be_a_maserati","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Olasz virtus: Ferrari motoros divatterepjárót mutatott be a Maserati, félhet a Porsche Cayenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok gyermek.","shortLead":"A megyei építésfelügyelet volt vezetőjét is felelősségre vonják. A tűzben hatvannégyen haltak meg, köztük nagyok sok...","id":"20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718190f0-e673-418d-b2ca-750ed667829a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da0ff95-7716-454d-99ff-0c52c38d69e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180330_engedely_nelkul_epitettek_fel_a_vasarnap_leegett_orosz_plazat","timestamp":"2018. március. 30. 16:10","title":"Engedély nélkül építették fel a vasárnap leégett orosz plázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]