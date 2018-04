Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az a miniszterelnöki kampány, amely a jelek szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Most újabb galériát kaptunk, merre járt Orbán Viktor, ám több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"Ez az a miniszterelnöki kampány, amely a jelek szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Most újabb galériát kaptunk...","id":"20180331_Orban_belvarosi_kampanyahoz_egy_elfuggonyozott_terembe_zarkozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed0d64-c0d4-4ae9-a76f-32173ae23516","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Orban_belvarosi_kampanyahoz_egy_elfuggonyozott_terembe_zarkozott","timestamp":"2018. március. 31. 14:32","title":"Orbán belvárosi kampányához egy elfüggönyözött terembe zárkózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is...","id":"20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ea4ff-4ecf-49ab-9ea2-2512650e4ddc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","timestamp":"2018. március. 30. 14:23","title":"Megújul a Ford Mondeo, mutatjuk, hogyan változik a szebb és okosabb típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","shortLead":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","id":"20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e672365-89b6-4462-a1d9-f1b9e7e09163","keywords":null,"link":"/elet/20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","timestamp":"2018. március. 31. 12:21","title":"A zuglói Fidesz-elnök szerint ez a választás igazi tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem Magyarországon, hanem a 118 külképviselet valamelyikén kíván szavazni.","shortLead":"Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem...","id":"20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee81271-afb2-429b-8ff7-66b86eec1660","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Kulfoldon_dolgozok_tessek_valasztani_Ma_meg_lehet_kervenyezni","timestamp":"2018. március. 31. 08:02","title":"Külföldön dolgozók, tessék választani! Ma még lehet kérvényezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_kispesti_MSZPben_vajon_mit_szednek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55aefdad-c3c3-4ab2-9d12-8f10615c3b80","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_kispesti_MSZPben_vajon_mit_szednek","timestamp":"2018. április. 01. 11:43","title":"Kiderült, melyik a kispesti MSZP szerencseszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért ugyanazt mondják.","shortLead":"Szerintük nincs szó tiltott kampányfinanszírozásról, csak arról, hogy a fideszesek egyetértenek a kormánnyal, és ezért...","id":"20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf2885f-f80c-4cb9-97cb-e675715620b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Az_NVBben_nincs_baja_a_rasszista_STOPplakatokkal","timestamp":"2018. március. 31. 21:31","title":"Az NVB-nek nincs baja a rasszista STOP-plakátokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés. Külsőségeit tekintve a BMW X2 hozza is az autódizájn elit színvonalát. Kérdés, mit tud még?","shortLead":"A kisméretű szabadidőautók közé dobta be új modelljét a BMW, oda, ahol a legfontosabb kritérium a megjelenés...","id":"20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16dda75e-5588-4605-b030-827b2c88a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1779f91-ccfd-4023-a8f5-a94647dd0b7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_kiprobaltuk_BMW_X2","timestamp":"2018. március. 31. 17:00","title":"Fix kettes: kipróbáltuk a nyerőnek tűnő BMW X2-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","shortLead":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","id":"20180330_papa_nagypentek_keresztut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af38caf2-c58c-4beb-9d4d-6ea14b4c7923","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_papa_nagypentek_keresztut","timestamp":"2018. március. 30. 19:24","title":"Tízezer rendőr vigyáz nagypénteki keresztútján a pápára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]