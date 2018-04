Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0b0e6-3116-4f50-bf88-0035eaf316ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","timestamp":"2018. március. 30. 16:30","title":"Gergely Márton: Orbán Viktor zsoldosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is indokolta, hogy a férfi rendkívül intelligens, négy diplomája van. Volt élettársa viszont retteg tőle.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Kiss Gyula mentelmi jogát, a testület egyik tagja ezt azzal is...","id":"20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08be6eca-f141-4394-912d-9b4411fc4fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e4a65-90c2-4d50-b2e2-2edeca987617","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_nemcsak_politikai_celbol_lett_kepviselojelolt_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_volt_navos_vezeto","timestamp":"2018. március. 30. 20:45","title":"Nem csak politikai célból lett képviselőjelölt a gyilkossági kísérlettel vádolt volt NAV-os vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt összecsapások ügyében, melyek 16 halálos áldozatot követeltek - tudta meg helyi idő szerint szombaton diplomáciai forrásból az AFP francia hírügynökség.\r

\r

","shortLead":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt...","id":"20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b86a976-320e-4c5a-8a0f-2f7799ba7ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","timestamp":"2018. április. 01. 07:35","title":"Washington megvétózta, hogy az ENSZ BT nyilatkozzon Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","shortLead":"Jelentések szerint az Iszlám Állam terroristái Rómát szemelték ki egyik következő célpontjuknak.","id":"20180330_papa_nagypentek_keresztut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af38caf2-c58c-4beb-9d4d-6ea14b4c7923","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_papa_nagypentek_keresztut","timestamp":"2018. március. 30. 19:24","title":"Tízezer rendőr vigyáz nagypénteki keresztútján a pápára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ebe84-dec8-466e-90f9-2cdab10e5c97","keywords":null,"link":"/kultura/201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","timestamp":"2018. április. 01. 08:00","title":"Egészen meglepő hungarikumok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Megelégelte a Fidesz hazugságait, ezért pereket indít - ezt mondta az RTL Klubnak Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. \r

","shortLead":"Megelégelte a Fidesz hazugságait, ezért pereket indít - ezt mondta az RTL Klubnak Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd...","id":"20180331_Karacsony_pert_indit_a_hazugsagok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02b9b41-b8bd-4e16-8622-fb0bceeea91d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Karacsony_pert_indit_a_hazugsagok_miatt","timestamp":"2018. március. 31. 19:55","title":"Karácsony pert indít a hazugságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2463a2-f79c-45a0-be7c-16f2932a325b","c_author":"Szabó Márta","category":"gazdasag","description":"Néhány tízezer tonna marhahúson múlhat, hogy sikerül-e tető alá hozni az EU és a Dél-amerikai Közös Piac közti, az európai vállalatok előtt nagy teret megnyitó szabadkereskedelmi egyezményt.","shortLead":"Néhány tízezer tonna marhahúson múlhat, hogy sikerül-e tető alá hozni az EU és a Dél-amerikai Közös Piac közti...","id":"201811__eu_es_mercosur__szabadpiac__agrarkvotak__marhaert_autot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b2463a2-f79c-45a0-be7c-16f2932a325b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58116a49-aad0-4fe0-87e6-2f54356bc83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__eu_es_mercosur__szabadpiac__agrarkvotak__marhaert_autot","timestamp":"2018. március. 31. 10:00","title":"Autóért marhát adna Dél-Amerika, de Fazekas miniszter nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja egy hangfelvételre hivatkozva a Magyar Nemzet, amely a hanganyagot is nyilvánosságra hozta. Balogh János azt magyarázza ezen, hogy \"több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.\"","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja...","id":"20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf5b65-42ab-4aca-93e4-c19d42f9742d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","timestamp":"2018. március. 31. 08:32","title":"Magyar Nemzet: Az ORÖ MSZP-s elnöke a Fideszt segíti és fiktív számlákat vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]