[{"available":true,"c_guid":"86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért rendezett párharc szombati visszavágóján, de 61-59-es összesítéssel kiesett.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém házigazdaként 34-29-re legyőzte a dán Skjern HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86750161-00ca-4664-8339-50b67e80d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbf13e1-6210-46f1-babe-8db1ae083b53","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Gyozelme_ellenere_kiesett_a_Veszprem_a_kezilabda_BLbol","timestamp":"2018. március. 31. 19:33","title":"Győzelme ellenére kiesett a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is kaphat.","shortLead":"A Volkswagen Passat egyik legfőbb riválisának felvarrják a ráncait, érkezőben az új Mondeo, ami akár zöld rendszámot is...","id":"20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7dfe0b-cfd1-4eb2-8ead-d68a9f89f237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ea4ff-4ecf-49ab-9ea2-2512650e4ddc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_megujul_a_ford_mondeo_mutatjuk_hogyan_valtozik_a_szebb_es_okosabb_tipus","timestamp":"2018. március. 30. 14:23","title":"Megújul a Ford Mondeo, mutatjuk, hogyan változik a szebb és okosabb típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És mindez Hódmezővásárhelyhez köthető. ","shortLead":"És mindez Hódmezővásárhelyhez köthető. ","id":"20180330_Die_Welt_Van_valami_ami_veszelyezteti_Orban_gyozelmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b669f4-319c-4ae7-b474-ea9683cdd6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Die_Welt_Van_valami_ami_veszelyezteti_Orban_gyozelmet","timestamp":"2018. március. 30. 14:53","title":"Die Welt: Van valami, ami veszélyezteti Orbán győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","shortLead":"A közúti határátkelőhelyen akadt fenn a teherautó sofőrje.","id":"20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04e400-8741-4358-bd1a-80706d54dd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_letavertes_tartalykocsi_lopott_auto","timestamp":"2018. március. 30. 16:26","title":"Rögtön feltűnt a létavértesi rendőröknek, hogy ezzel a rakománnyal nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A Liverpool 2-1-re nyert a Crystal Palace otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első mérkőzésén.\r

","id":"20180331_jurgen_klopp_100_meccs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309f1fe6-f420-454e-b0ae-262ba3afcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d3ecdc-5d33-4b08-a052-b8972b1bb124","keywords":null,"link":"/sport/20180331_jurgen_klopp_100_meccs","timestamp":"2018. március. 31. 15:47","title":"Hátrányból fordított a csapata, győzelemmel ünnepelt Jürgen Klopp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet Washington eredetileg szíriai újjáépítési munkálatokra szánt volna – jelentette a The Wall Street Journal.","shortLead":"A Fehér Ház elrendelte annak a 200 millió dolláros (csaknem 51 milliárd forint) támogatásnak a befagyasztását, amelyet...","id":"20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4df5e-43db-40a3-98e9-5275dc5cd984","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_trump_dontott_nem_tamogatja_a_sziriai_ujjaepitest","timestamp":"2018. március. 31. 08:48","title":"Trump döntött: nem támogatja a szíriai újjáépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kilencven év után először nyithattak ki az írországi kocsmák nagypénteken.","shortLead":"Kilencven év után először nyithattak ki az írországi kocsmák nagypénteken.","id":"20180330_megtort_a_jeg_irorszagban_nagypenteken_is_lehet_mar_kocsmazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50178dc1-86de-47ae-913a-e5acc885cd30","keywords":null,"link":"/elet/20180330_megtort_a_jeg_irorszagban_nagypenteken_is_lehet_mar_kocsmazni","timestamp":"2018. március. 30. 21:33","title":"Megtört a jég Írországban, nagypénteken is lehet már kocsmázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]