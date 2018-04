Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d95915e1-2e48-49b0-95a4-2957575c699a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewandowski rúgott egy mesterhármast, aztán még hárman egyet fejenként.","shortLead":"Lewandowski rúgott egy mesterhármast, aztán még hárman egyet fejenként.","id":"20180331_Lesoporte_a_palyarol_a_Bayen_a_Dortmundot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95915e1-2e48-49b0-95a4-2957575c699a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e34aaa4-da1e-4405-b238-cae31a3feaf3","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Lesoporte_a_palyarol_a_Bayen_a_Dortmundot","timestamp":"2018. március. 31. 21:20","title":"Lesöpörte a pályáról a Bayern a Dortmundot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta mindig legalább negyeddöntős volt a Bajnokok Ligájában, az utolsó négy évben ráadásul ott volt legjobb négyben, ennek a rendkívüli sorozatnak most vége.","shortLead":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta...","id":"20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ae8c7-c764-48cb-9e82-23cef8ffcab1","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","timestamp":"2018. április. 01. 09:13","title":"\"Ez nem méltó a Veszprémhez\" - vállalja a felelősséget Nagy Lászlóék edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet küld haza. A lépés előzménye, hogy korábban Nagy-Britannia, amely Oroszországot vádolja a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal megmérgezésével, 23 orosz diplomatát utasított ki.","shortLead":"Oroszország további brit diplomaták kiutasításáról döntött, a legújabb hírek szerint Moszkva több mint ötven britet...","id":"20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917f9ae-706d-496a-b7d8-80d2947da6c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Ujabb_brit_diplomatakat_utasitanak_ki_Oroszorszagbol","timestamp":"2018. március. 31. 15:16","title":"Újabb brit diplomatákat utasítanak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","shortLead":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","id":"20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5b884-23d0-4669-b588-78b908627eb1","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","timestamp":"2018. április. 01. 16:25","title":"Fontos döntést hozott a Kúria a telekadók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aba3e18-808a-4a57-9c9d-922d4d7574fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összes Lada típus, akárhogy is nézzük legendás. A Niva, amely mind a mai napig gyakorlatilag ugyan olyan mint 40 évvel ezelőtt, az egyik legjobb alap az átalakításokra.



","shortLead":"Az összes Lada típus, akárhogy is nézzük legendás. A Niva, amely mind a mai napig gyakorlatilag ugyan olyan mint 40...","id":"20180331_A_Ladatuning_az_egyik_leghalasabb_dolog_ami_autoval_tortenhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aba3e18-808a-4a57-9c9d-922d4d7574fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74bd022-f9bc-494b-82ec-4798eee8f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_A_Ladatuning_az_egyik_leghalasabb_dolog_ami_autoval_tortenhet","timestamp":"2018. március. 31. 17:19","title":"A Lada-tuning az egyik leghálásabb dolog, ami autóval történhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","shortLead":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","id":"20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f475a076-e225-4957-92d6-16b8d9090957","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. március. 31. 21:55","title":"A fideszes Simonka visszaeső lett, 690 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szelindi Andrea, a Demokratikus Koalíció Szolnok megyei, törökszentmiklósi központú 4. sz. választó körzet elnöke néhány napja - egy azóta eltávolított – kommentben megírta, hogy aktivistái közölték vele, a Jobbik helyi jelöltjére fognak szavazni – írta az Index. Egy percig sem jutott eszembe, hogy lebeszéljem őket – tette hozzá a DK-s elnök a jobbikos politikus Facebook-oldalán.","shortLead":"Szelindi Andrea, a Demokratikus Koalíció Szolnok megyei, törökszentmiklósi központú 4. sz. választó körzet elnöke...","id":"20180331_A_Jobbikjelolt_mellett_kampanyol_a_DKs_megyei_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a80da00-7ea5-4ced-a36c-07a82492a8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bb7f6b-05ed-40dd-bbe5-4e032a01a395","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_Jobbikjelolt_mellett_kampanyol_a_DKs_megyei_elnok","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"A Jobbik-jelölt mellett kampányol a DK-s megyei elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]