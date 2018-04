Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar kormányfő nagypénteken is a verbális felfegyverkezést folytatta. Ilyen téren figyelemre méltó, mit mondott a \"népek keresztútja\" mise keretében Reinhard Marx müncheni érsek.","shortLead":"A magyar kormányfő nagypénteken is a verbális felfegyverkezést folytatta. Ilyen téren figyelemre méltó, mit mondott...","id":"20180330_Orban_keresztenyi_gyuloletere_itt_a_biborosi_pofon_Munchenbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f436abe-5c01-44c7-b78c-5a0ad31cc63a","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Orban_keresztenyi_gyuloletere_itt_a_biborosi_pofon_Munchenbol","timestamp":"2018. március. 30. 13:16","title":"Orbán keresztényi gyűlöletére itt a bíborosi pofon Münchenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne gondolja senki, hogy a bajor gyártónak ne jönne ki hamarosan egy 600 lóerőnél is izmosabb sportlimuzinja.","shortLead":"Ne gondolja senki, hogy a bajor gyártónak ne jönne ki hamarosan egy 600 lóerőnél is izmosabb sportlimuzinja.","id":"20180331_Figyelmesseg_a_BMW_azokra_is_gondol_akik_keveslik_az_uj_M5os_600_loerejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fb9ceb-f4f7-44b1-ab7c-d10b5735f2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_Figyelmesseg_a_BMW_azokra_is_gondol_akik_keveslik_az_uj_M5os_600_loerejet","timestamp":"2018. március. 31. 08:21","title":"Figyelmesség: a BMW azokra is gondol, akik keveslik az új M5-ös 600 lóerejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e0b0e6-3116-4f50-bf88-0035eaf316ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_Viktor_zsoldosai_A_lista_amelyen_valoban_kinos_rajta_lenni","timestamp":"2018. március. 30. 16:30","title":"Gergely Márton: Orbán Viktor zsoldosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096beb2e-829e-4e70-9d2e-5185f35ce4c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nyílt levélben no go zónának kiáltotta ki a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályát Mateisz Erzsébet háziorvos, miután elhunyt egy betege. Elmondása szerint a 79 éves asszonyt először nem látták el megfelelően a sürgősségi osztályon, noha orvosi beutalóval vitték be. Másnap hiába vitték újra be, de már nem tudták megmenteni az életét. Mateisz Erzsébet kérte az eset kivizsgálását, de azt állítja, lepattant mind a kórházról, mind az orvosi kamaráról. És mint kiderült, lepattant volna a kórházat fenntartó Honvédelmi Minisztériumtól, akik szintén azzal érvelnek, nem megfelelő helyről érkezett a panasz. Az viszont szerintük nem igaz, hogy az idős asszonyt nem látták el megfelelően.","shortLead":"Nyílt levélben no go zónának kiáltotta ki a budapesti Honvédkórház sürgősségi osztályát Mateisz Erzsébet háziorvos...","id":"20180330_honved_korhaz_surgossegi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096beb2e-829e-4e70-9d2e-5185f35ce4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3599b4c-45ca-4334-9924-cb08b6dd116b","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_honved_korhaz_surgossegi","timestamp":"2018. március. 30. 18:10","title":"Orvos kontra minisztérium - kell-e vizsgálat a Honvédkórház sürgősségijén egy haláleset után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","shortLead":"A jelek szerint képtelen volt lejönni arról, hogy óvodásokkal kampányoljon.","id":"20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f471a5aa-1d0b-485d-8c6f-01a8d12c6f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f475a076-e225-4957-92d6-16b8d9090957","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_A_fideszes_Simonka_visszaeso_lett_690_ezerre_buntettek","timestamp":"2018. március. 31. 21:55","title":"A fideszes Simonka visszaeső lett, 690 ezerre büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","shortLead":"A két férfi a Magyar Turisztikai Ügynökség két vezető beosztású munkatársa.","id":"20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c46976-b7d3-40cb-a4ab-3616da2c8207","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_juhasz_peter_szerint_veluk_targyalt_orban_rahel","timestamp":"2018. március. 31. 15:42","title":"Juhász Péter elárulta, kikkel tárgyalhatott Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7dd43-d10c-4227-befe-a6a865831733","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Hogy lesz tojástermelő egy pedagógusból, és miért száll szembe az áruházláncok hirdetéseivel? Elmentünk egy ruzsai telepre, hogy mindezt megpróbáljuk megérteni.","shortLead":"Hogy lesz tojástermelő egy pedagógusból, és miért száll szembe az áruházláncok hirdetéseivel? Elmentünk egy ruzsai...","id":"20180330_Ketrecharc_a_tojasfronton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a7dd43-d10c-4227-befe-a6a865831733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fec7ab-3056-408b-89d0-5ad6f78f478b","keywords":null,"link":"/kkv/20180330_Ketrecharc_a_tojasfronton","timestamp":"2018. március. 30. 12:30","title":"Ketrecharc a nagy magyar tojásháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ea4042-3c03-4c51-8300-f97f7343f3fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia hetilap munkatársa Pesten járt, és a magyar kormány mai retorikája fényében különösen izgalmas dokumentumokat szerzett meg. Úgy tűnik ugyanis, ez Orbán Viktor 1988-as önéletrajza és motivációs levele, amellyel ösztöndíjra pályázott Soros György Alapítványához.","shortLead":"A francia hetilap munkatársa Pesten járt, és a magyar kormány mai retorikája fényében különösen izgalmas dokumentumokat...","id":"20180331_Igy_palyazott_30_eve_Orban_Sorososztondijra__a_LExpress_dokumentumokkal_allt_elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ea4042-3c03-4c51-8300-f97f7343f3fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa845ff-7697-40b0-ac67-2cd315fbbb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Igy_palyazott_30_eve_Orban_Sorososztondijra__a_LExpress_dokumentumokkal_allt_elo","timestamp":"2018. március. 31. 20:47","title":"Így pályázott 30 éve Orbán Soros-ösztöndíjra - a L'Express dokumentumokkal állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]