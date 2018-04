Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d41d110f-9989-4a47-bb83-97d5032e6ea0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Neal Shusterman Az óceán mélyén című regénye egy kamasz fiú „megőrülésének” és a valóságba való visszatalálásának történetét meséli el. A könyv segít elképzelni, mit él át ilyenkor valaki, ugyanakkor számos kérdést felvet, amelyekre nem biztos, hogy van fekete-fehér válasz, de az biztos, hogy érdemes róluk beszélni. Ács Dánielt, a Soteria Alapítvány Menedék Programjának vezetőjét, a Feldmár Intézet szóvivőjét kérdeztük.","shortLead":"Neal Shusterman Az óceán mélyén című regénye egy kamasz fiú „megőrülésének” és a valóságba való visszatalálásának...","id":"20180401_Nincsenek_orultek_es_normalisak_csak_mi_vagyunk_emberek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d41d110f-9989-4a47-bb83-97d5032e6ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102fdf84-d3dd-4718-a3e6-7721e2a97a8c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180401_Nincsenek_orultek_es_normalisak_csak_mi_vagyunk_emberek","timestamp":"2018. április. 01. 09:15","title":"„Nincsenek őrültek és normálisak, csak mi vagyunk, emberek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ne gondolja senki, hogy a bajor gyártónak ne jönne ki hamarosan egy 600 lóerőnél is izmosabb sportlimuzinja.","shortLead":"Ne gondolja senki, hogy a bajor gyártónak ne jönne ki hamarosan egy 600 lóerőnél is izmosabb sportlimuzinja.","id":"20180331_Figyelmesseg_a_BMW_azokra_is_gondol_akik_keveslik_az_uj_M5os_600_loerejet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fb9ceb-f4f7-44b1-ab7c-d10b5735f2ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_Figyelmesseg_a_BMW_azokra_is_gondol_akik_keveslik_az_uj_M5os_600_loerejet","timestamp":"2018. március. 31. 08:21","title":"Figyelmesség: a BMW azokra is gondol, akik keveslik az új M5-ös 600 lóerejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2463a2-f79c-45a0-be7c-16f2932a325b","c_author":"Szabó Márta","category":"gazdasag","description":"Néhány tízezer tonna marhahúson múlhat, hogy sikerül-e tető alá hozni az EU és a Dél-amerikai Közös Piac közti, az európai vállalatok előtt nagy teret megnyitó szabadkereskedelmi egyezményt.","shortLead":"Néhány tízezer tonna marhahúson múlhat, hogy sikerül-e tető alá hozni az EU és a Dél-amerikai Közös Piac közti...","id":"201811__eu_es_mercosur__szabadpiac__agrarkvotak__marhaert_autot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2463a2-f79c-45a0-be7c-16f2932a325b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58116a49-aad0-4fe0-87e6-2f54356bc83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__eu_es_mercosur__szabadpiac__agrarkvotak__marhaert_autot","timestamp":"2018. március. 31. 10:00","title":"Autóért marhát adna Dél-Amerika, de Fazekas miniszter nem alkuszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A rabbiról felröppent, hogy ő lesz a zsidók királya, aki megállítja Brüsszelt, akarom mondani Rómát.","shortLead":"A rabbiról felröppent, hogy ő lesz a zsidók királya, aki megállítja Brüsszelt, akarom mondani Rómát.","id":"20180401_Melyik_partnak_kampanyolna_Jezus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e240d53-6a0a-4d8e-8778-9ddeeee27869","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Melyik_partnak_kampanyolna_Jezus","timestamp":"2018. április. 01. 09:45","title":"Balavány: Melyik pártnak kampányolna Jézus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","shortLead":"Egy mester főműve és egy mesterré lett tanítvány ünnepel ma, egy napon. Chuck Berry Johnny B. Goode-ja és Angus Young.","id":"20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f39b768-64ee-4fb9-a09e-8d27af107a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c359f52-a65a-48d3-a5b5-30e9677a3302","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Duplan_szuletesnapos_ma_a_rock_and_roll_kacsatanc_Chuck_Berry_Johnny_B_Goode_AC_DC","timestamp":"2018. március. 31. 16:27","title":"Duplán születésnapos ma a rock and roll-kacsatánc - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"Kéri Ádám","category":"kkv","description":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van szó tulajdonképpen?","shortLead":"Május 25-e fordulópont az adatvédelemben: ekkortól kell alkalmazni az Európai Unió új szabályozását. De miről is van...","id":"20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee9c1b8-d5e0-49e9-9909-cb6f31e7288e","keywords":null,"link":"/kkv/20180331_Tudja_mi_az_a_GDPR_Pedig_igy_vagy_ugy_erintett_lesz","timestamp":"2018. március. 31. 11:00","title":"Tudja, mi az a GDPR? Pedig így vagy úgy, érintett lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cef101-99b3-483b-8bc2-90208321d75e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beavatottaknak azért megmondták, hova kell menni.","shortLead":"A beavatottaknak azért megmondták, hova kell menni.","id":"20180401_Titokban_mertek_forumot_tartani_Kosa_Lajosnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0cef101-99b3-483b-8bc2-90208321d75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c9c654-49ff-475d-8e3c-96e0589e08eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Titokban_mertek_forumot_tartani_Kosa_Lajosnak","timestamp":"2018. április. 01. 09:43","title":"Csak titokban mertek fórumot tartani Kósa Lajosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet. Vélemény.","shortLead":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet...","id":"20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ca766c-baf1-4f30-ab86-253fe877bf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","timestamp":"2018. március. 31. 18:00","title":"Seres: A tehetséges Mr. Húsz Százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]