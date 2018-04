Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"523be316-00a8-42fd-ba59-1ae49b14bc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik leggazdagabb emberét április 10-én, a Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában temetik majd el. Ahogy a Blikk írja, van benne valami logikus, hogy Ady Endréhez közel talál végső nyughelyet.","shortLead":"Az ország egyik leggazdagabb emberét április 10-én, a Fiumei Úti Sírkert 19-es parcellájában temetik majd el. Ahogy...","id":"20180331_Ady_Endretol_par_meterre_temetik_el_Demjan_Sandort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523be316-00a8-42fd-ba59-1ae49b14bc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b4bb56-a833-4af1-a91d-c5272a5accbd","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Ady_Endretol_par_meterre_temetik_el_Demjan_Sandort","timestamp":"2018. március. 31. 11:04","title":"Ady Endrétől pár méterre temetik el Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96554be7-f291-487f-b292-b2c7c77329ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által megkérdezettek tapasztalata azt mutatja, hogy a mókuskerékből kicsit kiszálló, gyerekező apák hosszú távon megerősíthetik a családot. Sorozatunk első részében Szél Dávid pszichológus és felesége mesélnek családi életükről. ","shortLead":"Itthon még ritkaságszámba megy, hogy az apa maradjon otthon a kisgyerekkel. Pedig a HVG Extra Business által...","id":"20180331_Miert_kellene_eveken_keresztul_az_anyanak_szivnia_szel_david_apapara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96554be7-f291-487f-b292-b2c7c77329ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c277e-2842-4fe6-95ff-fddddbe4cfe3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180331_Miert_kellene_eveken_keresztul_az_anyanak_szivnia_szel_david_apapara","timestamp":"2018. március. 31. 19:15","title":"„Miért kellene éveken keresztül az anyának szívnia?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588f5458-1ee4-4a1d-bc97-46020ae16414","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A koszovói kormánykoalíció szakadásához vezetett, hogy a hét elején Pristinában őrizetbe vették a szerb állam Koszovó-felelősét, aki illegálisan lépett a Szerbia által el nem ismert országba. Az ügyből Belgrád és a koszovói albánok egyaránt politikai hasznot remélnek.","shortLead":"A koszovói kormánykoalíció szakadásához vezetett, hogy a hét elején Pristinában őrizetbe vették a szerb állam...","id":"20180401_koszovo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=588f5458-1ee4-4a1d-bc97-46020ae16414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd793c2-d373-4717-bc36-24f5793839c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_koszovo","timestamp":"2018. április. 01. 13:58","title":"Látszat vagy valóság, hogy Észak-Koszovó egész Európa puskaporos hordója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja egy hangfelvételre hivatkozva a Magyar Nemzet, amely a hanganyagot is nyilvánosságra hozta. Balogh János azt magyarázza ezen, hogy \"több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.\"","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja...","id":"20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf5b65-42ab-4aca-93e4-c19d42f9742d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","timestamp":"2018. március. 31. 08:32","title":"Magyar Nemzet: Az ORÖ MSZP-s elnöke a Fideszt segíti és fiktív számlákat vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","shortLead":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","id":"20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadfdc94-e142-4000-a630-852fa8e8c044","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. március. 31. 18:35","title":"Áramszünet Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító támogatásából.","shortLead":"A gyógyvízforrások mellé pénzforrás is települt. Csurran-cseppen a szállodai vendégeknek is a társadalombiztosító...","id":"201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fb5260-2513-45b2-9af6-df172a74675a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552a6abb-b792-4de8-9618-827456c6a4b5","keywords":null,"link":"/elet/201811__tamogatott_wellness__vendegcsalogato__furdoorvosok__valamit_hoz_aviz","timestamp":"2018. március. 31. 13:00","title":"Rengetegen ejtőznek a gyógyfürdőkben, csak épp a rászorulók nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi et Orbi áldásában Ferenc pápa.","shortLead":"A Szíriában folyó \"irtóháború\" befejezését és a humanitárius jog betartását követelte vasárnap hagyományos húsvéti Urbi...","id":"20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e49d9-8a33-4e8a-b11c-8bff4a2c499e","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Urbi_et_Orbi_a_sziriai_beket_surgette_a_papa","timestamp":"2018. április. 01. 13:27","title":"Urbi et Orbi: a szíriai békét sürgette a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","shortLead":"Többeknek eltörhetett a csontja is. ","id":"20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04791bb8-47c5-410b-bf13-c80a66f405d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Repteri_buszok_utkozese_kilenc_embert_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 01. 15:03","title":"Reptéri buszok ütközése: kilenc embert vittek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]