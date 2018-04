Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait tekintve azért nem is annyira belépő szintű az akciókamera.","shortLead":"A GoPro a napokban mutatta be belépőszitnű kameráját, amit egyszerűen csak Hero névre keresztelt. A tulajdonságait...","id":"20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3d13bf1-0841-4219-b37a-7b6e672eb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88598551-ba91-4261-9918-d575c04ab709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_gopro_hero_akciokamera_olcson","timestamp":"2018. március. 30. 17:03","title":"Új kamerával rukkolt elő a GoPro, itt az eddigi legolcsóbb Hero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában, pedig csak csereként állt be.\r

","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic pénteken érkezett meg a Los Angeles Galaxy csapatához, de szombaton máris két gólt lőtt...","id":"20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc5ac5-704b-4112-9ac0-069f416c380a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52188f5-0526-4de7-a64a-417876971a88","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ibrahimovic_iszonyatos_gollal_mutatkozott_be_Los_Angelesben","timestamp":"2018. április. 01. 07:52","title":"Ibrahimovic iszonyatos góllal mutatkozott be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében a Facebook alelnöke. Az Andrew Bosworth által írt memó súlyos dolgokat említ, összességében pedig arról szól, miket tesz a vállalat annak érdekében, hogy még több felhasználót gyűjtsön maga köré, akkor is, ha ez a biztonság vagy a magánélet rovására megy. A bejegyzés napvilágra kerülése után Mark Zuckerberg is megszólalt.","shortLead":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében...","id":"20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b73bf09-3270-46ad-8e5f-c23cacf1173d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","timestamp":"2018. március. 31. 08:03","title":"Kiszivárgott a Facebook belső levelezése, sötét titkok derültek ki arról, milyen áron hálózták be a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","shortLead":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","id":"20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03b60b0-0827-4d5d-8cb4-92bf7ae463e9","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","timestamp":"2018. március. 31. 21:24","title":"Egy győzelemre a bajnoki címtől a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt összecsapások ügyében, melyek 16 halálos áldozatot követeltek - tudta meg helyi idő szerint szombaton diplomáciai forrásból az AFP francia hírügynökség.\r

\r

","shortLead":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt...","id":"20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b86a976-320e-4c5a-8a0f-2f7799ba7ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","timestamp":"2018. április. 01. 07:35","title":"Washington megvétózta, hogy az ENSZ BT nyilatkozzon Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","shortLead":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","id":"20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e672365-89b6-4462-a1d9-f1b9e7e09163","keywords":null,"link":"/elet/20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","timestamp":"2018. március. 31. 12:21","title":"A zuglói Fidesz-elnök szerint ez a választás igazi tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a1867c-c16a-409b-95ab-41ce03a11019","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","timestamp":"2018. március. 31. 10:51","title":"Vajon Orbán szerint rá is vonatkoznak a szabályok? Az óvodás videóból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel ért véget az Újpest-FTC labdarúgó bajnoki mérkőzés.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel ért véget az Újpest-FTC labdarúgó bajnoki mérkőzés.","id":"20180331_Dontetlen_a_derbin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a55820c-fc88-4e32-bd06-baa70497dc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4073874a-49df-4f05-8f51-f0d54b7646f2","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Dontetlen_a_derbin","timestamp":"2018. március. 31. 18:50","title":"Döntetlen a derbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]