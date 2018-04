Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta mindig legalább negyeddöntős volt a Bajnokok Ligájában, az utolsó négy évben ráadásul ott volt legjobb négyben, ennek a rendkívüli sorozatnak most vége.","shortLead":"A dán Skjern elleni kiesést mérgesen és csalódottan értékelte a Telekom Veszprém edzője. A kézilabdacsapat 2012 óta...","id":"20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539260bd-00ba-4932-9d47-21c09d28180d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ae8c7-c764-48cb-9e82-23cef8ffcab1","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ez_nem_melto_a_Veszpremhez__vallalja_a_felelosseget_Nagy_Laszloek_edzoje","timestamp":"2018. április. 01. 09:13","title":"\"Ez nem méltó a Veszprémhez\" - vállalja a felelősséget Nagy Lászlóék edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862268dd-3362-416b-9593-a892efd4acb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A VIP páholyt fotózni tilos. Legalábbis újságíróknak.","shortLead":"A VIP páholyt fotózni tilos. Legalábbis újságíróknak.","id":"20180401_Lefotoztak_a_pufimellenyes_Orbant_kiraktak_oket_a_Pancho_Arenabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862268dd-3362-416b-9593-a892efd4acb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdd1ab7-4c21-464d-8520-0cdd7f1eb4d6","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Lefotoztak_a_pufimellenyes_Orbant_kiraktak_oket_a_Pancho_Arenabol","timestamp":"2018. április. 01. 09:12","title":"Lefotózták a pufimellényes Orbánt, kirakták őket a Pancho Arénából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","shortLead":"A dolgok klasszikus logikája szerint ennek pont fordítva kellene lennie, de mégis van rá magyarázat.","id":"201811_egtajak_es_szavazatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976d4b69-cfe3-41bc-9744-b85570b338ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f4e14-0c21-48f0-b75f-e45f93b2918f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811_egtajak_es_szavazatok","timestamp":"2018. március. 31. 07:00","title":"Aki szűkösebben él, inkább szavaz a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","shortLead":"Nemcsak egyeztettek, egy focimeccset is megnéztek Phenjanban.","id":"20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f9b55e-b7a9-4b0d-8bf2-842573c24c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e0325-fcb6-4bbb-ad9a-0013b41ae8cc","keywords":null,"link":"/sport/20180330_a_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnoke_talalkozott_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. március. 30. 18:39","title":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke találkozott Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis híján megölték őt. A világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa azért kapott golyót a fejébe, mert azt szorgalmazta, hogy a lányok is járhassanak iskolába.\r

","shortLead":"Először tért vissza pakisztáni szülővárosába Malala Juszafzai, azóta, hogy 2012-ben a talibán mozgalom fegyveresei kis...","id":"20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b4d8b27-526a-428d-9dad-6fa29854deda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d73905-bf95-422b-8535-08457cc6e173","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_Hazatert_a_vilag_legfiatalabb_Nobelbekedijasa","timestamp":"2018. március. 31. 14:09","title":"Hazatért a világ legfiatalabb Nobel-békedíjasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az a miniszterelnöki kampány, amely a jelek szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Most újabb galériát kaptunk, merre járt Orbán Viktor, ám több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"Ez az a miniszterelnöki kampány, amely a jelek szerint nem tartozik a nyilvánosságra. Most újabb galériát kaptunk...","id":"20180331_Orban_belvarosi_kampanyahoz_egy_elfuggonyozott_terembe_zarkozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed0d64-c0d4-4ae9-a76f-32173ae23516","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Orban_belvarosi_kampanyahoz_egy_elfuggonyozott_terembe_zarkozott","timestamp":"2018. március. 31. 14:32","title":"Orbán belvárosi kampányához egy elfüggönyözött terembe zárkózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kicsit belehúznak, túlteljesíthetik a tavalyi befogadást.","shortLead":"Ha kicsit belehúznak, túlteljesíthetik a tavalyi befogadást.","id":"20180401_Csaknem_200_menedekkero_kapott_statuszt_itthon_februar_vegeig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3c16d8-a3ee-4a64-9f90-56c6541a197f","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Csaknem_200_menedekkero_kapott_statuszt_itthon_februar_vegeig","timestamp":"2018. április. 01. 12:44","title":"Csaknem 200 menedékkérő kapott státuszt itthon február végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4200f9e-31bd-40ad-aad4-7204d0298ab3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy egy izomautónak feltétlenül több száz lóerősnek kell lennie? Mutatjuk, hogy akár néhány lóerővel is milyen feltűnést tud kelteni egy ilyen járgány. ","shortLead":"Ki mondta, hogy egy izomautónak feltétlenül több száz lóerősnek kell lennie? Mutatjuk, hogy akár néhány lóerővel is...","id":"20180331_a_nap_fotoja_olyan_izomautot_fotoztunk_ami_meg_monte_carlo_kornyeken_is_feltuno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4200f9e-31bd-40ad-aad4-7204d0298ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4490c657-cbf9-4890-a031-02950b2a1ba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180331_a_nap_fotoja_olyan_izomautot_fotoztunk_ami_meg_monte_carlo_kornyeken_is_feltuno","timestamp":"2018. március. 31. 06:41","title":"A nap fotója: olyan spéci izomautót fotóztunk, ami még Monte-Carlo környékén is feltűnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]