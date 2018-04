Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3dd916d-c466-4390-9b84-57803413e574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Varga Mihály elszámoltatásáról szó sem lehet a kerületi lapban, más szöveget kértek Benedek Márton momentumos jelölttől.","shortLead":"Varga Mihály elszámoltatásáról szó sem lehet a kerületi lapban, más szöveget kértek Benedek Márton momentumos jelölttől.","id":"20180401_Cenzurazta_a_keruleti_lap_Goncz_unokajat_az_NVB_szerint_ez_rendben_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3dd916d-c466-4390-9b84-57803413e574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468089e-0210-4952-af18-128135ad9ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Cenzurazta_a_keruleti_lap_Goncz_unokajat_az_NVB_szerint_ez_rendben_van","timestamp":"2018. április. 01. 12:57","title":"Cenzúrázta a kerületi lap Göncz unokáját, az NVB szerint ez rendben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kevés lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a találkozást videón is megörökítsék az Aggteleki Nemzeti Parkban.","shortLead":"Nem kevés lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a találkozást videón is megörökítsék az Aggteleki Nemzeti Parkban.","id":"20180402_Nyugodtan_kirandultak_es_egyszer_csak_ott_volt_egy_barnamedve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1fd2-3e56-4ca4-b02d-eda2394feb95","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Nyugodtan_kirandultak_es_egyszer_csak_ott_volt_egy_barnamedve","timestamp":"2018. április. 02. 09:09","title":"Nyugodtan kirándultak, és egyszer csak ott volt egy barnamedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban megtette.","shortLead":"Az Apple ugyan csak az iOS 11.3-mal együtt ígérte zenei szolgáltatásának frissítését, azonban ezt valamivel korábban...","id":"20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1e0291-979c-4634-a18d-a3ef55e28a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_zenes_videok_szekcio_az_apple_musicban","timestamp":"2018. március. 31. 17:03","title":"Így akar elcsábítani a YouTube-tól az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye múlik, a bizonytalan szavazókról.","shortLead":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye...","id":"20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0df3da2-b348-4068-a0e8-eda8a3305aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","timestamp":"2018. április. 01. 16:05","title":"A választás eldöntőit leginkább a kétharmad megakadályozása motiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","shortLead":"A színész is csatlakozott azokhoz, akik az RTL Klubon kiáll amellett, hogy el kell menni szavazni. ","id":"20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35db70a4-a581-4154-aa33-3765b8ef087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de366fc6-c071-437b-8c59-9be95681cf7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180331_Nagy_Ervin_Ne_a_fejunk_felett_dontsenek_hatalmassagok","timestamp":"2018. március. 31. 18:14","title":"Nagy Ervin: „Ne a fejünk felett döntsenek hatalmasságok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt összecsapások ügyében, melyek 16 halálos áldozatot követeltek - tudta meg helyi idő szerint szombaton diplomáciai forrásból az AFP francia hírügynökség.\r

\r

","shortLead":"A világszervezet visszafogottságra szólított volna fel, és vizsgálatot követelt volna az izraeli hadsereggel történt...","id":"20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e9a5c9-3fde-4dba-9556-d9b06b4c24a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b86a976-320e-4c5a-8a0f-2f7799ba7ae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Washington_megvetozta_az_ENSZnyilatkozat_elfogadasat_Gazarol","timestamp":"2018. április. 01. 07:35","title":"Washington megvétózta, hogy az ENSZ BT nyilatkozzon Gázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szél és az eső okozhat problémát.","shortLead":"A szél és az eső okozhat problémát.","id":"20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead19e3e-90a0-44bf-aa7d-d22cd1e2aafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7be986-8c38-409d-9bb7-ca0b6704b41b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Csaknem_az_egesz_orszagra_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. április. 01. 12:21","title":"Csaknem az egész országra riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87976f2c-476a-4822-8872-b3b3ec66aaeb","keywords":null,"link":"/elet/20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","timestamp":"2018. április. 01. 17:40","title":"A Greshamben ebédelt húsvétkor Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]