Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Setét Jenő roma jogvédő aktivista - aki a közelmúltban nekiment Lázár János miniszternek a romák intergációjának kudarcával kapcsolatban tett kijelentései miatt, most a közmunkásokat igyekszik szavazásra buzdítni. "A ti szavazatotok pont annyit ér mint bárki másé, azaz személyenként egyet" - írja.

Facebook posztjában öt pontba szedte mondandóját:

1. Ne féljetek bátran szavazni!

2. Közmunka akkor is volt amikor nem a Fidesz volt hatalmon, igazából 1990-től mindig is volt!

3. Nektek is jogotok van titkosan, befolyástól mentesen szavazni!

4. Senki sem fenyegethet vagy zsarolhat titeket a közmunkával, mert azt nem egy párt adja hanem

az állam!

5. Senki sem kényszeríthet titeket hogy melyik pártra szavazzatok vagy ne szavazzatok, mert az bűncselekmény és jogotokban áll feljelentést tenni az ilyen ellen!