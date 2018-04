Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre képtelen ellenzéket is belevette a prédikációba, amelyet a Kossuth Rádió közvetített. A lelkész hangja sem rezzent a felsorolásnál.","shortLead":"Mesterházy Balázs evangélikus lelkész az otthonmaradó szavazókat, az idegengyűlölő propagandát és a megegyezésre...","id":"20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8958b721-b01b-4d06-8f3d-5793dfcdd92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209d910c-e1eb-4b9b-9f07-94ac7a1f9f9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Kormanykritikus_Istentisztelet_ment_a_Magyar_Radioban","timestamp":"2018. április. 01. 13:54","title":"A kormány gyűlöletpropagandája ellen szólt az esperes a Kossuth Rádió élő közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","shortLead":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","id":"20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5b884-23d0-4669-b588-78b908627eb1","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","timestamp":"2018. április. 01. 16:25","title":"Fontos döntést hozott a Kúria a telekadók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"elet","description":"Az idén a levendula lehet a parfümök egyik legnépszerűbb összetevője, a #metoo-mozgalom hozományaként pedig mind több nő mer, az aktuális trendektől eltérve, a saját ízlése szerint illatot választani – mondja Lipovszky Csenge illatesztéta.","shortLead":"Az idén a levendula lehet a parfümök egyik legnépszerűbb összetevője, a #metoo-mozgalom hozományaként pedig mind több...","id":"201812__lipovszky_csenge_illateszteta__parfumtrendekrol_tabukrol__erzo_orrok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ec7733-c606-4660-bae8-afe43018da2c","keywords":null,"link":"/elet/201812__lipovszky_csenge_illateszteta__parfumtrendekrol_tabukrol__erzo_orrok","timestamp":"2018. április. 02. 07:00","title":"Az illat védjegy és védelmet nyújt az összeomlás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye múlik, a bizonytalan szavazókról.","shortLead":"A friss adatok szerint egyre többen mennének szavazni, készült egy alapos kutatás azokról, akiken a választás eredménye...","id":"20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0df3da2-b348-4068-a0e8-eda8a3305aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Rossz_hir_a_Fidesznek_egyre_tobben_mennenek_szavazni","timestamp":"2018. április. 01. 16:05","title":"A választás eldöntőit leginkább a kétharmad megakadályozása motiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy akár a SpaceX kilövésére is, persze csak akkor, ha ezek a közelben történnek.","shortLead":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy...","id":"20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527279-333e-45ec-b73b-7e53f5517be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","timestamp":"2018. április. 02. 14:03","title":"Hallhatatlan, de akár veszélyes hangokra is figyelmeztet ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta, fontos körzetekben lesznek még visszalépések a következő napokban. Szatmáry Kristófot Vajda Zoltán legyőzheti, a DK-s Nemes Gábor csak megközelítheti.","shortLead":"Ehhez azonban az kell, hogy egyedüli kihívó legyen. Amire van esély, ugyanis Karácsony Gergely nemrég azt mondta...","id":"20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259af61-a4e9-43f2-8294-ace440814724","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Az_Egyutt_jeloltje_legyozheti_a_Fideszt_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"Az Együtt jelöltje legyőzheti a Fideszt a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ebe84-dec8-466e-90f9-2cdab10e5c97","keywords":null,"link":"/kultura/201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","timestamp":"2018. április. 01. 08:00","title":"Egészen meglepő hungarikumok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]