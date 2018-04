Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18174e0e-d471-4ca4-8c1e-1b3d5453abdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"No, és előtte? - ezt Orbán Viktor sem kérdezte meg, csak köszönte szépen. Aztán Belgrád rakparti idősek klubjába szervezett látogatáson azzal kampányol Hollik István mellett, hogy ha nem győznek, akkor Magyarország népét összekeverik \"valami mással\". A többi a videóból kiderül, ha valaki ezzel akarna készülni a Húsvétra.","shortLead":"No, és előtte? - ezt Orbán Viktor sem kérdezte meg, csak köszönte szépen. Aztán Belgrád rakparti idősek klubjába...","id":"20180331_Draga_Miniszterelnok_ur_nyolc_eve_imadkozom_Onert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18174e0e-d471-4ca4-8c1e-1b3d5453abdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e4053-24f5-428b-8596-b7c549a4ee1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Draga_Miniszterelnok_ur_nyolc_eve_imadkozom_Onert","timestamp":"2018. március. 31. 17:15","title":"\"Drága Miniszterelnök úr, nyolc éve imádkozom Önért!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6526f259-c9ae-4406-8a92-c29f11a0cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ebe84-dec8-466e-90f9-2cdab10e5c97","keywords":null,"link":"/kultura/201811__hungarikumok__megkesett_gulyas__hol_a_rubikkocka__szikviz_szappan_szalami","timestamp":"2018. április. 01. 08:00","title":"Egészen meglepő hungarikumok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","shortLead":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","id":"20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cee54-d430-497c-9419-b8be699414a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","timestamp":"2018. április. 01. 20:21","title":"Lázárnak a húsvétról Trianon és a választás jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet. Vélemény.","shortLead":"A háttérben felsejlő svájci cég orosz háttere miatt érdemes nemcsak gigalenyúlási próbálkozásként nézni a Kósa-ügyet...","id":"20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ca766c-baf1-4f30-ab86-253fe877bf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Seres_A_tehetseges_Mr_Husz_Szazalek","timestamp":"2018. március. 31. 18:00","title":"Seres: A tehetséges Mr. Húsz Százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","shortLead":"Ilyen csak Floridában fordul elő - írták a rendőrök.","id":"20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5e27b-f24b-444b-a0c0-f49c47b0ab71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363f4e38-057a-4764-8bdf-61f24ac79d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Krokodil_uszott_be_egy_floridai_csalad_medencejebe","timestamp":"2018. április. 01. 11:24","title":"Krokodil úszott be egy floridai család medencéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","shortLead":"Ez volt Josep Guardiola ötvenedik Premier League-sikere vezetőedzőként.\r

","id":"20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ebce1ce-b4df-42a3-b89c-c944d6504ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03b60b0-0827-4d5d-8cb4-92bf7ae463e9","keywords":null,"link":"/sport/20180331_Egy_gyozelemre_a_bajnoki_cimtol_a_Manchester_City","timestamp":"2018. március. 31. 21:24","title":"Egy győzelemre a bajnoki címtől a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019-ig szeretnék elérni, hogy a szakértő megszólalóik között ugyanannyi legyen a nő, mint a férfi.","shortLead":"2019-ig szeretnék elérni, hogy a szakértő megszólalóik között ugyanannyi legyen a nő, mint a férfi.","id":"20180402_A_BBC_egy_sok_orszagban_elkepzelhetetlen_kihivassal_erkezik_meg_a_21_szazadba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccfd798-6c6b-4c78-b49b-9831c4793674","keywords":null,"link":"/kultura/20180402_A_BBC_egy_sok_orszagban_elkepzelhetetlen_kihivassal_erkezik_meg_a_21_szazadba","timestamp":"2018. április. 02. 10:21","title":"A BBC egy, sok országban elképzelhetetlen kihívással érkezik meg a 21. századba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja Hortobágyi T. Cirill, aki évek óta bejár a baracskai rabokhoz misézni, beszélgetni. Az új pannonhalmi főapátot a múlt heti benedikálása alkalmából névre szóló borral lepték meg a szerzetestársai. Várszegi Asztrik utódja arról is mesél az interjúban, hogy támogatja-e a cölibátust, illetve mit gondol Ferenc pápáról. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatában ízelítőt kapunk a szerzeteshumorból is.","shortLead":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja...","id":"20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da0a0c-4c5b-408e-a1bf-49f289c1d4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","timestamp":"2018. április. 01. 07:00","title":"Új pannonhalmi főapát: \"Az egyháznak nem csak a saját tagjai iránt van küldetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]