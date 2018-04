A Szeged-Csanádi Egyházmegye kétmilliárd forintból újította meg a szegedi Dóm teret, ahol a felépített látogatóközpontban egy luxus éttermet is nyitottak. Az egyébként számos gazdasági társaságot is alapító egyházmegye alatt működik a Szeged2011 futballcsapat is, amely számára, kibővített funkciókkal épül az úgynevezett ifjúsági centrum, egy 8000 fős stadionnal együtt, erre 10 milliárdot kapott a püspökség. Nemrégiben jelentette be Lázár János miniszter azt is, hogy további 20 milliárd forintot adnak az egyházmegyének a jövőben, erről kormánydöntés is született. Az összesen 30 milliárd forinton túl az egyházmegye számos uniós pályázatot nyert el az elmúlt években a fenntartásában levő oktatási intézmények épületeinek korszerűsítésére és programok megvalósítására is.