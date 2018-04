Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős videóval köszönti a miniszterelnök a feltámadást.","shortLead":"Erős videóval köszönti a miniszterelnök a feltámadást.","id":"20180401_Orban_Viktor_husveti_sonkaval_rohanja_le_az_unnepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea0064a-5844-4d0d-b988-d9a95b11faf2","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_Viktor_husveti_sonkaval_rohanja_le_az_unnepet","timestamp":"2018. április. 01. 08:06","title":"Orbán Viktor húsvéti sonkával rohanja le az ünnepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik az üzleti környezetben a fő kockázatot – vélik a PwC felmérésében szereplő cégvezetők, akik a globális folyamatokat biztatónak tartják.","shortLead":"A megfelelő szakemberek megtalálása a kulcspozíciókba, a foglalkoztatás terhei és a számítógépes fenyegetések jelentik...","id":"201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9cfe93-ea2f-4f6a-b782-ea1564c16c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2926e-d72d-47b0-9aeb-4cdbe790fc67","keywords":null,"link":"/kkv/201810__vezerigazgatoi_felmeres__kulso_motorok__belso_aggalyok__nyugtalan_bizakodas","timestamp":"2018. április. 02. 13:00","title":"Nyugtalan bizakodás: mitől tartanak a cégvezetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges, szivarszerű alakja – vélik amerikai és francia asztrofizikusok. ","shortLead":"Vélhetően óriásbolygókat tartalmazó csillagrendszerből származik az 'Oumuamua, innen eredeztethető különleges...","id":"20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca800354-afe1-4e58-bca2-fa89871400a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_honnan_jott_oumuamua_csillagkozi_aszteroida_naprendszer","timestamp":"2018. április. 02. 09:03","title":"Sokan UFO-t kiáltottak, de most talán rájöttek, miért olyan furcsa alakú a 180x30 méteres aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához. A magánrendelők sem bővelkednek határon túli betegforgalomban.","shortLead":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához...","id":"201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ad6a2-2f27-497c-a30e-03e2965dc97b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","timestamp":"2018. április. 02. 08:30","title":"Milyen külföldi gyógyellátásra jogosult az EU-kártyás utazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok volt nekik a kormányzati beszólásokból.","shortLead":"Túl sok volt nekik a kormányzati beszólásokból.","id":"20180401_Soros_alapitvanya_kiallt_a_romak_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46e7f8e-a68b-4227-8c97-9ef8b890ee90","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Soros_alapitvanya_kiallt_a_romak_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 10:05","title":"Megvan a következő ellenség? Soros alapítványa kiállt a romák mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért főként Franz von Holzhausen felel.","shortLead":"A Tesla népszerűsége nemcsak az innovatív technológiának, hanem az ahhoz passzoló dizájnnak is köszönhető, amiért...","id":"20180402_tesla_model_3_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea26f34f-7874-4aba-aae3-5bff24b7e998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88360a3c-4301-45c3-af63-ed16469312f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_3_tuning","timestamp":"2018. április. 02. 14:15","title":"A Tesla fődizájnere magának persze egy kicsit másmilyen autót csináltatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]