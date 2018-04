Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést fizetnek a stadionok építésénél dolgozó külföldi munkavállalóknak.\r

","shortLead":"A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szervezői körülbelül 5,2 millió dollár (1,3 milliárd forint) kártérítést...","id":"20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e611c138-c7c4-4bc1-a2db-eb8dfde41cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659750b8-1398-4bb2-9e0e-7766d554fa32","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tobb_mint_otmillio_dollar_karteritest_kapnak_a_stadionepitok_Katarban","timestamp":"2018. április. 01. 17:54","title":"Több mint ötmillió dollár kártérítést kapnak a stadionépítők Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","shortLead":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","id":"20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f8a87a-96e7-4a54-9b59-5792a798ccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","timestamp":"2018. április. 02. 12:46","title":"Sunday Times: Orbán a gyűlölet kiáltványával menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert öltek meg, mint az egykor életveszélyesnek tartott New Yorkban. ","shortLead":"Londonban az utóbbi hónapokban annyira megszaporodtak a gyilkosságok, hogy a brit fővárosban márciusban már több embert...","id":"20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18de5759-d5c6-4f3b-a476-9fdaa9d3e866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a5564e-3056-4b93-adf9-7a13df021f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Keselesi_jarvany_tort_ki_Londonban","timestamp":"2018. április. 02. 14:25","title":"Késelési járvány tört ki Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","id":"20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b91264-0cbf-4fdd-9653-7bafccbcb2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","timestamp":"2018. április. 01. 08:22","title":"A kemerovói tűzvész miatt lemondott a terület kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában jelent meg a cikk, ami más kormányoldali médiában is megjelent. Update: a Fidelitas később jelezte, feltörték a Facebook oldalukat, és inkább lemondásra szólították fel Janiczakot.","shortLead":"Egy hatalmas STOP felirattal üzentek az ózdi polgármestert lejárató újságírónak. Nem mellesleg Andy Vajna lapjában...","id":"20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af21557d-58cf-48a5-912d-36a9b3ae9e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a87b95-34e6-436e-9f9f-caef498ecf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Van_az_a_szint_amikor_a_Fidelitas_kiall_a_Jobbik_mellett","timestamp":"2018. április. 01. 08:21","title":"Van az a szint, amikor a Fidelitas kiáll a Jobbik mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migrációs nyomás nem a kormányzati kampányt követi. ","shortLead":"A migrációs nyomás nem a kormányzati kampányt követi. ","id":"20180401_Tudja_hany_illegalis_migranst_fogtak_a_hataron_marciusban_Otot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027bc41b-711b-4ae5-8a36-dcaacce1dcea","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Tudja_hany_illegalis_migranst_fogtak_a_hataron_marciusban_Otot","timestamp":"2018. április. 01. 09:22","title":"Tudja, hány illegális migránst fogtak a határon márciusban? Ötöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]