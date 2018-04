Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","shortLead":"A bajor gyártó elektromos kisautójának ráncait nemrégiben varrták fel, és néhány év múlva jöhet a teljesen új kiadás.","id":"20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d9eaa01-a429-492a-a4de-18e1cd7d668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5f89f0-378f-442e-b2de-92159a4adee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_ilyen_lehet_a_2021ben_erkezo_vadonatuj_bmw_i3","timestamp":"2018. április. 03. 13:26","title":"Ilyen lehet a 2021-ben érkező vadonatúj BMW i3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","id":"20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a5cde4-f24a-47dd-9e6e-7fb83cf2ff50","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","timestamp":"2018. április. 03. 14:43","title":"Megállapodott a visszalépésekről az MSZP és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken Orbán Viktor is beszédet mond.","shortLead":"Pénteken Orbán Viktor is beszédet mond.","id":"20180402_Szekesfehervaron_zarja_a_kampanyt_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038a0e72-c2fa-4a00-bf8e-2098ca6d74b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Szekesfehervaron_zarja_a_kampanyt_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 02. 09:17","title":"Székesfehérváron zárja a kampányt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Ha csak a számokat nézzük, hihetünk a kormány gazdasági sikerekről szóló nyilatkozatainak, ha viszont a számok mögé nézünk, egészen más kép rajzolódik ki. 