Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","shortLead":"Az MNB adatai is megerősítették, hogy a negyedik negyedévben szállt el a hiány.","id":"20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52057869-f07d-40c9-96df-287176680d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Az_allam_koltekezett_a_haztartasok_megtakaritottak_tavaly","timestamp":"2018. április. 03. 11:18","title":"Az állam költekezett, a háztartások megtakarítottak tavaly év végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","shortLead":"A miniszterelnök baráti beszélgetésen járt az Echo TV-ben.","id":"20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ec573-203f-4f8a-ac72-4d43edacc814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed46704-003a-493e-b954-6586f246e567","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Bayer_Zsolt_Orbannak_Mi_tudunk_tenni_Miben_tudunk_segiteni","timestamp":"2018. április. 02. 08:14","title":"Bayer Zsolt Orbánnak: „Mit tudunk tenni? Miben tudunk segíteni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","shortLead":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","id":"20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b9607-c757-4172-b627-37b6c8a1d84e","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","timestamp":"2018. április. 01. 19:01","title":"Tállai sportklubjában nem adtak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","shortLead":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","id":"20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ce326-4fdf-4426-9d61-91c31d8e5d40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","timestamp":"2018. április. 03. 05:30","title":"Lerepült a trélerről egy szállított autó az M1-esen, súlyos baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87976f2c-476a-4822-8872-b3b3ec66aaeb","keywords":null,"link":"/elet/20180401_A_Greshamben_ebedelt_husvetkor_Rogan_Antal","timestamp":"2018. április. 01. 17:40","title":"A Greshamben ebédelt húsvétkor Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\" – részint ezzel magyarázza Vona Gábor, miért változott meg pártja politikája. A Jobbik listavezetője szerint két generáció sorsa dől el április 8-án, és ha a Fidesz nyerne, azt évtizedes néma csönd követné. A listavezetői interjúsorozatunk első részében Vona Gábort kérdeztük a Jobbik felelősségéről, Simicska Lajosról, a zsidóságról és az iszlámról, valamint az ország elszigetelődésének veszélyeiről.","shortLead":"\"A Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el\"...","id":"20180403_Vona_Gabor_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d27d1d-ef48-43c4-aac8-976b36023dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b386b38-d16f-48c5-8acf-8bb1c101ed11","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Vona_Gabor_interju","timestamp":"2018. április. 03. 06:30","title":"Vona Gábor: A rendszerrel nem az a baj, hogy nem én állok az élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kevés lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a találkozást videón is megörökítsék az Aggteleki Nemzeti Parkban.","shortLead":"Nem kevés lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a találkozást videón is megörökítsék az Aggteleki Nemzeti Parkban.","id":"20180402_Nyugodtan_kirandultak_es_egyszer_csak_ott_volt_egy_barnamedve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1fd2-3e56-4ca4-b02d-eda2394feb95","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Nyugodtan_kirandultak_es_egyszer_csak_ott_volt_egy_barnamedve","timestamp":"2018. április. 02. 09:09","title":"Nyugodtan kirándultak, és egyszer csak ott volt egy barnamedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön ráismerne a helyszínre?","shortLead":"A csabdi Tiborcz tanyán több olyan tárgyat is találtunk, amely visszaköszönt a miniszterelnök Facebook-videójában. Ön...","id":"20180402_Orban_Viktor_sonkaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def8852d-130f-4a28-b3a4-dbbb14dd11b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c995385-e580-4e85-8b62-f13bd9092a81","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Orban_Viktor_sonkaja","timestamp":"2018. április. 02. 13:10","title":"Minden jel szerint itt főtt Orbán Viktor sonkája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]