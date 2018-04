A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz az egyre jobban jelentkező szakemberhiány is hozzátesz az RTL Híradó tudósítása szerint.

A hirtelen jött meleg miatt autósok százezrei igyekeznek a szervizekbe, hogy nyári gumira cseréltessék a téli felszerelést, a műhelyek azonban alig győzik a rohamot - derült ki a keddi RTL Híradóból.

A műsorban egy budapesti műhelyt mutattak, itt is megállás nélkül dolgoztak a szakemberek. Mint elhangzott, a legtöbben gumicsere miatt érkeznek.

A téli abroncs elkezd megnyúlni, elkezd kenődni, és mind fékezéskor, mind pedig kanyarodáskor instabillá teheti az autót, illetve megnöveli a fékutat - mondta a műsorban az egyik abroncscserével foglalkozó műhely kereskedelmi vezetője, miért nem tanácsos téli gumival autózni nyáron.

A műsorban elhangzott az is, aki még a múlt héten bejelentkezett, annak szerencséje volt, de összességében a márciusi hó miatt sokan kivártak a cserével, most pedig mindenki egyszer akar menni. Ezért a következő időszakban egy-kéthetes várakozásra is számítani lehet a műhelyekben. A torlódás másik oka, hogy a szervizek egyre nehezebben találnak munkaerőt - mondták a Híradóban.